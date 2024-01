Acompanhe abaixo as matérias que movimentaram o noticiário do Paraibaonline nesta segunda-feira.

Fique em dia com os fatos e compartilhe com amigos e familiares.

´Festival´ de concursos públicos com milhares de vagas; leia detalhes

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/01/08/festival-de-concursos-publicos-com-milhares-de-vagas-leia-detalhes/

Ex-prefeitável campinense vira secretário de João Azevedo

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/01/08/ex-prefeitavel-campinense-vira-secretario-de-joao-azevedo/

Se você é professor, tem emprego à sua espera em Campina Grande; leia

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/01/08/se-voce-e-professor-tem-emprego-a-sua-espera-em-campina-grande-leia/

Band cogita ‘retorno’ de Chacrinha para a sua programação deste ano

https://paraibaonline.com.br/fuxico/2024/01/08/band-cogita-retorno-de-chacrinha-para-a-sua-programacao-deste-ano/

Variação de preço de material escolar pode chegar a mais de 500% em Campina

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2024/01/08/variacao-de-preco-de-material-escolar-pode-chegar-a-mais-de-500-em-campina/

Combustíveis: diesel sobe novamente com volta de impostos federais

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/01/08/combustiveis-diesel-sobe-novamente-com-volta-de-impostos-federais/

Saques: investidores retiraram quase R$ 90 bilhões da poupança no ano passado

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/01/08/saques-investidores-retiraram-quase-r-90-bilhoes-da-poupanca-no-ano-passado/

Gerente do Amigão garante liberação do estádio para jogos

https://paraibaonline.com.br/esportes/gerente-do-amigao-garante-liberacao-do-estadio-para-jogos/

Homem morre após sofrer choque elétrico em cima de residência

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/01/08/homem-morre-apos-sofrer-choque-eletrico-em-cima-de-residencia/

Colisão entre micro-ônibus e caminhão deixa mais de 20 mortos na Bahia

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/01/08/colisao-entre-onibus-e-caminhao-deixa-25-mortos-na-bahia/

Músico tem alta do hospital quatro meses após ser baleado na cabeça

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2024/01/08/musico-tem-alta-do-hospital-quatro-meses-apos-ser-baleado-na-cabeca/

CBF divulga tabela da 2ª Fase do Pré-Nordestão; Saiba dia e horário do jogo do Bota-PB

https://paraibaonline.com.br/esportes/cbf-divulga-tabela-da-2a-fase-do-pre-nordestao-saiba-dia-e-horario-do-jogo-do-bota-pb/

UFPB oferta mais de 50 vagas para mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2024/01/08/ufpb-oferta-mais-de-50-vagas-para-mestrado-em-ciencia-e-engenharia-de-materiais/

Morre Beckenbauer um dos grandes nomes da história do futebol

https://paraibaonline.com.br/esportes/morre-beckenbauer-um-dos-grandes-nomes-da-historia-do-futebol/

Moraes diz que todos envolvidos no 8/1 serão responsabilizados

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/01/08/moraes-diz-que-todos-envolvidos-no-8-1-serao-responsabilizados/

Lula: “Perdão a golpistas soaria como impunidade”

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/01/08/lula-perdao-a-golpistas-soaria-como-impunidade/

Barroso sobre 8 de janeiro: “Nunca esqueceremos”

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/01/08/barroso-sobre-8-de-janeiro-nunca-esqueceremos/

Sudema alerta sobre período de defeso do caranguejo

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/01/08/sudema-alerta-sobre-periodo-de-defeso-do-caranguejo/

Passagem aérea barata: saiba os entraves para a promessa do governo

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/01/08/passagem-aerea-barata-saiba-os-entraves-para-a-promessa-do-governo/

Ato 8 de janeiro: Arthur Lira cancela presença em evento

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/01/08/ato-8-de-janeiro-arthur-lira-cancela-presenca-em-evento/

Governador se reúne com ministra e apresenta programa “Paraíba contra o Câncer”

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/01/08/governador-se-reune-com-ministra-e-apresenta-programa-paraiba-contra-o-cancer/

Homem atira na cabeça de ex-companheira em João Pessoa e foge a pé

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/01/08/homem-atira-na-ex-companheira-em-joao-pessoa-e-foge-a-pe/

Mais de 48 mil novas empresas foram abertas na Paraíba em 2023

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/01/08/mais-de-48-mil-novas-empresas-foram-abertas-na-paraiba-em-2023/

PF cumpre quase 50 mandados contra suspeitos de financiar tentativa de golpe

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/01/08/pf-cumpre-quase-50-mandados-contra-suspeitos-de-financiar-tentativa-de-golpe/

Saiba quando será publicado o Edital do Concurso Público Nacional Unificado

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/01/08/edital-do-concurso-publico-nacional-unificado-saiba-quando-sera-publicado/

8 de janeiro: Atos pró-democracia marcam um ano de ações golpistas

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/01/08/8-de-janeiro-atos-pro-democracia-marcam-um-ano-de-acoes-golpistas/

Leia também:

Veja as notícias que foram destaque neste domingo no Paraibaonline

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/01/08/veja-as-noticias-que-foram-destaque-neste-domingo-no-paraibaonline/