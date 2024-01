Transtorno é registrado em supermercado de Campina após repercussão de “liquidação”

Após anúncio de fechamento do supermercado Carrefour no Partage Shopping, em Campina Grande, um boato de uma possível “queima de estoque” repercutiu na Rainha da Borborema causando alvoroço no estabelecimento.

Com carrinhos já cheios, consumidores perceberam que não havia queda nos valores, ocasionando abandono de mercadorias de forma totalmente desordenada.

Imagens de como ficou o local se espalharam nas redes sociais. Confira o vídeo das dependências do supermercado após o tumulto:

*vídeo – paraibaonline