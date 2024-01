O ano de 2023 foi de mudanças e avanços significativos para o transporte coletivo em Campina Grande, conforme balanço divulgado pelo Sitrans, que destacou, por exemplo, pontos como a chegada de vinte ônibus zero quilômetro, além de veículos seminovos, que reduziram significativamente a idade média da frota que circula na cidade.

Outro aspecto muito importante foi a verdadeira virada tecnológica na relação com os clientes após a chegada do Nubus, que substituiu o Vale Bus Card e, mais que uma nova marca para o sistema de acesso aos ônibus na cidade, representa uma série de medidas que buscam facilitar, através da tecnologia, o cotidiano dos passageiros.

Além do cartão, o Nubus também é um aplicativo com ampla gama de funcionalidades. Através dele, os clientes podem acompanhar em tempo real o itinerário dos ônibus, conferir o horário que o coletivo vai passar no seu ponto, favoritar linhas, conferir os endereços de locais de recarga e também, se preferir, fazer a recarga online.

Segundo o Sitrans, a possibilidade de recarregar o cartão através de um aplicativo e com a praticidade de pagar via Pix sem custos adicionais era uma das principais demandas dos clientes do transporte público coletivo e que foi atendida com a chegada do Nubus. O APP está disponível gratuitamente para Android e IOS.

O ano passado também marcou o funcionamento do serviço nos domingos de Enem com acesso gratuito para toda a população, bem como a chegada do Tarifa Zero em duas datas de dezembro – programa que será mantido um sábado a cada mês a partir de fevereiro. E, segundo os Sitrans, 2024 será um ano de novos avanços, novidades e melhorias para o sistema em Campina Grande.