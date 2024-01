Sebrae abre inscrições para curso de oratória em Patos

Com a proposta de trabalhar o desenvolvimento de técnicas de comunicação e o aprimoramento de habilidades com foco na construção de uma oratória segura e dinâmica, o Sebrae/PB está com inscrições abertas para o curso de oratória em Patos, na região do sertão do estado.

A qualificação está sendo ofertada através da agência regional da instituição na cidade e tem como objetivo atender a necessidade de empreendedores, profissionais que atuam no ambiente de negócios e pessoas interessadas em melhorar a comunicação em público.

Para realizar inscrição e garantir uma das vagas, os interessados devem comparecer à agência regional da instituição em Patos ou fazer contato por telefone (83) 9 9414-8214, disponível para atendimento também através do aplicativo WhatsApp.

Segundo o analista técnico do Sebrae/PB, Ferdinando Félix, o curso busca não somente potencializar as habilidades de comunicação do público, assim como estudar técnicas de oratória e contribuir com a construção do espírito de liderança empreendedor.

“A oratória é uma técnica muito valiosa e extremamente necessária para se destacar em diversos aspectos da vida pessoal e profissional. Nos dias de hoje, a comunicação eficaz por meio da oratória desempenha um papel estratégico e pode colaborar para influenciar pessoas, ajudar no networking, aperfeiçoar o desenvolvimento de liderança e impulsionar projetos”, disse.

Com carga horária de 15 horas e certificado incluso aos participantes que concluírem a qualificação, o curso está programado para ocorrer entre os dias 23 e 26 deste mês, com atividades planejadas para os horários das 18h45 às 22h30, na agência da instituição.

“Esse curso qualifica a pessoa para ser capaz de se expressar de maneira convincente e eficaz, adaptando a sua linguagem às exigências do contexto e às peculiaridades do público ao qual ele está se dirigindo. Nesse sentido, também é necessário enfatizar que, mesmo que um negócio funcione exclusivamente on-line com a execução das operações conduzidas, de ponta a ponta, no universo digital, a boa oratória ainda vem a calhar. Basta pensar nas lives, na gravação de conteúdos em vídeo e até mesmo nos áudios de WhatsApp que você terá que enviar vez ou outra. Tudo isso faz parte de uma boa oratória”, concluiu Ferdinando Félix.