Um balanço realizado pelo Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, em Campina Grande, apontou que mais de 110 mil pessoas foram atendidas na unidade no ano de 2023.

Ainda no ano passado, mais de nove mil cirurgias foram realizadas no hospital e a média de pessoas atendidas foi de 300 por dia.

Os dados foram apresentados durante entrevista na Rádo Caturité FM, nesta terça-feira (9), pelo diretor do hospital, Sebastião Viana, que afirmou ainda, que a unidade recebe muitos pacientes de outros estados.

– Nós atendemos 112.367 pessoas e realizamos 9.625 cirurgias. Temos um fluxo que gira em torno de 300 atendimentos por dia e ainda existem as pessoas que vêm do interior sem triagem, pessoas de outros estados como Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. 2020 teve a menor taxa de ocupação por causa da pandemia. Nós conseguimos zerar os atendimentos de traumatologia, mas o número voltou a aumentar em 2021 – afirmou.

Os acidentes de moto continuam liderando os atendimentos, mas outro dado que chama a atenção é a morte de idosos por quedas. Segundo Sebastião, foram mais de 70 óbitos.

– É um alerta que a gente faz para quem tem idoso em casa tomar esse cuidado. Em 2023 foram 78 óbitos de idosos vítimas de quedas da própria altura. Quando um osso fratura, ele provoca microêmbolos causando tromboembolismo pulmonar, que é a mesma dor do infarto. Então, o risco de morte é alto na cirurgia – explicou.