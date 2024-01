Fluxo de veículos triplica durante o período do Natal em Campina Grande

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da STTP, verificou um aumento expressivo no fluxo de veículos na cidade durante os períodos do Natal e Réveillon. Durante o Natal 2023, o fluxo foi de mais de 1,6 milhão de veículos. Já no período do Réveillon foi de mais de 1,4 milhão.

No comparativo com 2023, os números do Natal tiveram um aumento de mais de 200% no fluxo de veículos. Isso porque, de 22 de dezembro de 2022 até 25 de dezembro do mesmo ano, o fluxo foi de 546.976 veículos.

Já de 22 de dezembro do ano passado até o dia 25 do mesmo mês, igual período, o fluxo total foi de 1.664.106.

Durante o período do Réveillon, apesar de muitas pessoas terem a cultura de viajar, o número também apresentou crescimento expressivo. O crescimento no fluxo foi de cerca de 1 milhão de veículos.

Entre 29 de dezembro de 2022 e primeiro de janeiro de 2023, o fluxo de veículos em Campina Grande foi de 424.875 veículos. Já no mesmo período de 2023 até primeiro de janeiro de 2024, o fluxo total foi de 1.404.831.

Apesar do aumento muito acentuado no fluxo de veículos, o que aponta o sucesso do Natal Iluminado de Campina Grande, nenhum acidente grave foi registrado nas ruas e avenidas da cidade durante os períodos.

Agentes da STTP, de dia e de noite, trabalharam e continuam trabalhando para garantir segurança viária no trânsito. E lembre-se: A paz no trânsito começa por você!