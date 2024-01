Azevêdo discute obras do Polo Turístico Cabo Branco e do Centro de Convenções de Campina

O governador João Azevêdo esteve reunido, nesta terça-feira (9), em Brasília, com o ministro do Turismo, Celso Sabino, ocasião em que apresentou o andamento das obras do Polo Turístico Cabo Branco, em João Pessoa, e do Centro de Convenções de Campina Grande, equipamentos que irão fortalecer o setor no estado e já tem gerado emprego e renda na fase de construção.

Na oportunidade, o chefe do Executivo estadual destacou a importância do apoio do Ministério do Turismo na divulgação do destino Paraíba, que irá oferecer mais leitos na Capital, com o destravamento do Polo Turístico Cabo Branco, e mais um espaço de alto padrão para a realização de eventos de grande porte na Rainha da Borborema.

“Sabemos do potencial turístico da Paraíba e estamos trabalhando para receber mais investimentos e dinamizar ainda mais o segmento, gerando emprego e renda. Estamos recebendo o apoio do Ministério do Turismo para que possamos continuar esse trabalho de melhorar a qualidade de vida das pessoas”, frisou.

Por sua vez, o ministro do Turismo, Celso Sabino, enalteceu o trabalho da gestão estadual para fortalecer o segmento.

“Eu parabenizo o governador pelo prestígio que o Governo do Estado vem dando ao turismo e pelas parcerias com o Ministério para o desenvolvimento do Polo Turístico Cabo Branco e do Centro de Convenções de Campina Grande, e a orientação do presidente Lula é cuidar da Paraíba e vamos juntos fazer com o turismo do estado seja impulsionado porque temos muitos atrativos e gente com vontade de fazer com que isso aconteça”, comentou.

Participaram da reunião o vice-prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra; e os auxiliares da gestão estadual Wilson Santiago (secretário da Representação Institucional), Nonato Bandeira (secretário de Comunicação), Adauto Fernandes (secretário executivo da Representação Institucional) e Ronaldo Guerra (chefe de Gabinete do Governador).