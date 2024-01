Veja as notícias que foram destaque neste domingo no Paraibaonline

Abaixo as publicações mais lidas neste domingo no noticiário do Paraibaonline.

Leia, informe-se e compartilhe.

Botafogo-PB bate Jacuipense nos pênaltis e avança no Pré-Nordestão

https://paraibaonline.com.br/esportes/botafogo-pb-bate-jacuipense-nos-penaltis-e-avanca-no-pre-nordestao/

Brasileiros se despedem do lendário Zagallo no Rio de Janeiro

https://paraibaonline.com.br/esportes/brasileiros-se-despedem-do-lendario-zagallo-no-rio-de-janeiro/

Sine João Pessoa: semana começa com quase 120 vagas de trabalho

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/01/07/sine-joao-pessoa-semana-comeca-com-quase-120-vagas-de-trabalho/

Seleção brasileira já tem novo técnico; saiba detalhes

https://paraibaonline.com.br/esportes/selecao-brasileira-ja-tem-novo-tecnico-saiba-detalhes/

Empresas de Campina Grande oferecem mais de 60 vagas de emprego

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/01/07/empresas-de-campina-grande-oferecem-mais-de-60-vagas-de-emprego/

Dom Manoel Delson: Onde está o Senhor quando a vida parece perder o brilho?

https://paraibaonline.com.br/blogs-e-colunas/onde-esta-o-senhor-quando-a-vida-parece-perder-o-brilho/

Sua saúde: saiba as pesquisas em saúde mais aguardadas para este ano

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/01/07/sua-saude-saiba-as-pesquisas-em-saude-mais-aguardadas-para-este-ano/

Festival Forró Verão: Pessoenses e turistas lotam o Busto de Tamandaré

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2024/01/07/festival-forro-verao-pessoenses-e-turistas-lotam-o-busto-de-tamandare/

Ronaldo diz que Zagallo foi seu melhor treinador e o chama de pai

https://paraibaonline.com.br/esportes/ronaldo-diz-que-zagallo-foi-seu-melhor-treinador-e-o-chama-de-pai/

Flamengo anuncia renovação com atacante até 2026

https://paraibaonline.com.br/esportes/flamengo-anuncia-renovacao-com-atacante-ate-2026/

Ex-ator de ‘Malhação’ que virou ambulante recebe apoio de famosos

https://paraibaonline.com.br/fuxico/2024/01/07/ex-ator-de-malhacao-que-virou-ambulante-recebe-apoio-de-famosos/

Homem é morto com golpes de faca durante discussão em bar

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/01/07/homem-e-morto-com-golpes-de-faca-durante-discussao-em-bar/

Idoso morre após carro cair em canal da transposição do Rio São Francisco

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/01/07/idoso-morre-apos-carro-cair-em-canal-da-transposicao-do-rio-sao-francisco/

Retrô-PE e Asa-AL avançam nos pênaltis na Pré-Copa do Nordeste

https://paraibaonline.com.br/esportes/retro-pe-e-asa-al-avancam-nos-penaltis-na-pre-copa-do-nordeste/

Leia também:

Veja o que repercute pelo país neste domingo; leitura rápida

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/01/07/veja-o-que-repercute-pelo-pais-neste-domingo-leitura-rapida/

Sábado de luto para o esporte; veja o resumo das notícias

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/01/07/sabado-de-luto-para-o-esporte-veja-o-resumo-das-noticias/