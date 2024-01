Governador se reúne com ministra e apresenta programa “Paraíba contra o Câncer”

O governador João Azevêdo se reuniu, nesta segunda-feira (8), em Brasília, com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, ocasião em que apresentou o programa Paraíba contra o Câncer, que será lançado em breve no estado.

O chefe do Executivo estadual conseguiu o apoio do Governo federal à iniciativa e convidou a gestora a estar presente no lançamento.

Na reunião, o governador também tratou dos investimentos na saúde nos três hospitais que estão sendo construídos no Estado: o da Mulher, em João Pessoa; o de Clínicas, em Campina Grande; e o de Traumas do Sertão, cuja licitação já ocorrerá nos próximos dias.

“Foi uma satisfação ter sido recebido no Ministério da Saúde para ratificar as nossas parcerias e os avanços do povo da Paraíba e eu tenho plena certeza de que a abertura do diálogo com o governo federal vai nos permitir novas ações na saúde e eu espero a ministra novamente no nosso estado para lançarmos o programa Paraíba contra o Câncer”, frisou o governador João Azevêdo.

Por sua vez, a ministra Nísia Trindade parabenizou a gestão de saúde do estado e reforçou a parceria com o governador João Azevêdo para ampliar os investimentos no setor.

“É uma grande satisfação receber o governador João Azevêdo para debater uma agenda que temos trabalhado em conjunto. Há muitos avanços porque temos essa atuação entre o governo federal e o governo estadual para garantir a saúde dos cidadãos, melhorar as condições da atenção primária, especializada e também para o Laboratório Público do Estado numa estratégia de assegurar sustentabilidade para o SUS. Eu quero fazer um elogio especial ao cuidado do governador com a questão oncológica e com a visão integral da saúde e pela redução das cirurgias eletivas”, comentou.

Participaram da reunião o deputado federal Raniery Paulino; o vice-prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra; os auxiliares da gestão estadual, o deputado federal Wilson Santiago (secretário da Representação Institucional), Nonato Bandeira (secretário de Comunicação), Adauto Fernandes (secretário executivo da Representação Institucional) e Ronaldo Guerra (chefe de Gabinete do Governador).