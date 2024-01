Deputado assegura recursos para Instituto Paraibano do Envelhecimento

O Instituto Paraibano do Envelhecimento (IPE), órgão suplementar da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), foi contemplado com recursos de R$ 100 mil, oriundos de emenda parlamentar impositiva de autoria do deputado estadual Bosco Carneiro (Republicanos).

O valor será destinado à construção de um espaço para atividade de práticas integrativas e complementares para pessoas idosas.

“O IPE/UFPB fomenta a pesquisa científica na pós-graduação sobre envelhecimento, promovendo importante formação e habilitação de profissionais na área de saúde e afins. Seu programa de Mestrado Profissional em Gerontologia, aprovado pela CAPES, é o único do Brasil nesta modalidade e merece todo apoio e incentivo”, justificou o deputado Bosco.

Criado em 2015, o IPE foi idealizado pela professora pesquisadora Antônia Lêda Oliveira. O órgão desenvolve pesquisa e extensão centrado na funcionalidade e envelhecimento saudável e ativo. É o primeiro instituto temático da modalidade na América Latina no âmbito das universidades públicas e funciona no campus I da UFPB, na capital paraibana.