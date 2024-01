Castramóvel estará no Centro de João Pessoa; saiba detalhes

O Castramóvel, equipamento da Prefeitura de João Pessoa, coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente (Semam), vai ficar estacionado na frente da Clínica do Pet, na Rua Marechal Almeida Barreto, nº 520 – Centro, por trás do Mercado Central, até o próximo dia 19, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Os profissionais do Castramóvel darão continuidade aos atendimentos dos animais de tutores já cadastrados, com as cirurgias previamente agendadas. Até o próximo dia 19 serão realizados atendimentos de tutores de diversos bairros de João Pessoa.

Entregue à população em setembro de 202, o Castramóvel é um equipamento em formato de trailer, onde são realizadas cirurgias de esterilização de cães e gatos.

Orientações para o dia da cirurgia – No dia do procedimento o cachorro ou cadela deve ir de coleira e o gato ou gata dentro das caixas de transporte. Os animais devem ser levados para o Castramóvel com roupa cirúrgica e colar elizabetano.

O tutor deve levar os documentos pessoais, como Carteira de Identidade, CPF e original do comprovante de residência. A Carteira de Vacinação do animal deve ser apresentada no ato do procedimento.

Em 2023 o Castramóvel realizou mais de duas mil cirurgias. O trailer tem estrutura para sedação, cirurgia e repouso do animal. Três profissionais – dois médicos veterinários, sendo um cirurgião e um anestesista e um auxiliar de veterinária – fazem o atendimento e o tutor deve estar presente, aguardando o término do procedimento.

O secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira, destacou que o Castramóvel é um equipamento que vem fazendo a diferença na qualidade de vida dos animais.

“Desde que o prefeito Cícero Lucena entregou o Castramóvel – em setembro de 2022 – realizamos diversas ações, como o cadastro dos animais em situação de rua e as cirurgias de castração desses animais. Essas ações contribuem para diminuir o número de animais em situação de abandono. O Castramóvel é um equipamento que tem contribuído para reduzir as zoonoses – doenças que passam dos animais para os humanos – e contribui também para a qualidade de vida desses animais”, concluiu.

Normas do Castramóvel – O tutor deve morar em João Pessoa e ser maior de 18 anos. Cada tutor só pode fazer o agendamento de um animal por vez, no aplicativo João Pessoa na Palma da Mão.

Após preencher o cadastro, o tutor deve aguardar o contato dos técnicos da Diretoria de Bem-Estar Animal da Semam, com informações sobre o dia do procedimento.