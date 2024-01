Podcast: engenheiro fala sobre a relação de doenças com pragas através da deficiência nutricional

No quadro Sou do Campo, do programa Conexão Caturité, o engenheiro agrônomo Fábio Agra Medeiros falou sobre a relação de doenças com pragas através da deficiência nutricional.

O solo é a base da nutrição e da hidratação das plantas. Na região das raízes existe água, ar e nutrientes.

O tratamento do solo de forma desproporcional causa problemas na agricultura, por isso é importante se atentar ao manejo correto.

Algumas das doenças relacionadas ao tema são a sarna na batatinha, cochonilha em videiras e vaquinha em feijão.

Ouça o podcast completo e entenda: