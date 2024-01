Padre explica significado da celebração de Dia de Reis para os católicos

Neste sábado, 06 de janeiro, é celebrado o Dia de Reis, em alusão a visita e a aos presentes que os três reis magos levaram quando Jesus nasceu.

A tradição da data desperta nos fiéis a lembrança do nascimento do salvador e por isso em várias cidades o dia de reis é festejado com alegria e devoção.

Na Paraíba, a cidade de Queimadas é famosa pela Festa de Reis que começou, segundo o padre Francisco Evaristo, depois que três moradores, há anos, iniciaram o hábito de rezar sempre na data. A partir de então, as orações foram se expandido e sempre no dia 06 de janeiro os moradores rezam e fazem suas preces.

O padre revelou a reportagem da Caturité FM que os reis magos são exemplos de como buscar a Deus.

– Assim como os reis magos, nós devemos nos encontrar com Jesus, deixar de lado todo o sofrimento que nos impede de viver em comunhão com o sagrado – disse Evaristo.