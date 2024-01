Padre escreve livros e doa obras para ajudar Hospital da FAP

Uma inspiradora história de amor ao próximo e solidariedade é protagonizada pelo padre Rômulo Remígio. Enfrentando os desafios da vida, o padre encontrou na escrita uma oportunidade de ajudar aqueles que mais precisam.

Nascido em Monteiro e ordenado em 1994, o padre Rômulo dedicou quase 30 anos de sua vida ao sacerdócio em Campina Grande.

No entanto, há sete anos, um diagnóstico de leucemia trouxe uma reviravolta em sua jornada. Apesar das mudanças nas responsabilidades pastorais, o padre Rômulo canalizou parte do seu tempo livre para escrever livros com o intuito de evangelizar, compartilhar histórias e, acima de tudo, ajudar as pessoas.

Com uma média de três a quatro livros escritos anualmente, o padre já acumula cerca de 25 obras publicadas. O aspecto mais notável é que o dinheiro arrecadado com a venda desses livros é revertido em doações para o Hospital da FAP em Campina Grande, referência no tratamento oncológico na Paraíba.

O Hospital da FAP, reconhecido pela dedicação ao tratamento oncológico, recebe as doações do padre Rômulo e as utiliza para proporcionar cuidados dignos aos pacientes. O próprio padre destaca a importância do hospital, ressaltando o zelo e a preocupação no tratamento oferecido aos doentes.

*com informações da TV Paraíba