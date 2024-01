Fique em dia com os fatos marcantes das últimas horas

Confira as notícias mais lidas nesta quinta-feira no noticiário do Paraibaonline.

Planos de saúde terão reajuste ´gigante´ este ano

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/01/04/planos-de-saude-terao-reajuste-gigante-este-ano/

Bandidos atacam posto de gasolina e tentam explodir cofre em Puxinanã

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/01/04/bandidos-atacam-posto-de-gasolina-e-tentam-explodir-cofre-em-puxinana/

Saiba os nomes cotados para assumir o Ministério da Justiça

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/01/04/saiba-os-nomes-cotados-para-assumir-o-ministerio-da-justica/

Papa Francisco manda conselho aos casais; leia detalhes

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/01/04/papa-francisco-manda-conselho-aos-casais-leia-detalhes/

Supremo determina que presidente da CBF reassuma o cargo

https://paraibaonline.com.br/esportes/supremo-determina-que-presidente-da-cbf-reassuma-o-cargo/

Queimadense-PB toma goleada do Palmeiras em sua estreia na Copinha

https://paraibaonline.com.br/esportes/queimadense-pb-toma-goleada-do-palmeiras-em-sua-estreia-na-copinha/

Prefeito de João Pessoa confirma substituição de auxiliares para este mês

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/01/04/prefeito-de-joao-pessoa-anuncia-que-substituira-auxiliares-neste-mes/

Princípio de incêndio atinge área do Ortotrauma em JP

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/01/04/principio-de-incendio-atinge-area-do-ortotrauma-em-jp/

Prefeitura oferta seis novos cursos gratuitos para a população campinense

https://paraibaonline.com.br/tecnologia/2024/01/04/prefeitura-oferta-seis-novos-cursos-gratuitos-para-a-populacao-campinense/

Saiba mais novidades sobre a edição do BBB 2024

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2024/01/04/saiba-mais-novidades-sobre-a-edicao-do-bbb-2024/

Especial: Saiba o que fazer se as redes sociais prejudicarem a autoestima de seus filhos

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/01/04/especial-saiba-o-que-fazer-se-as-redes-sociais-prejudicarem-a-autoestima-de-seus-filhos/

Em menos de 6h, dois carros são recuperados pela PRF na Paraíba

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/01/04/em-menos-de-6h-dois-carros-sao-recuperados-pela-prf-na-paraiba/

Cícero: “Queremos a mesma base do governador no apoio à minha reeleição”

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/01/04/cicero-queremos-a-mesma-base-do-governador-no-apoio-a-minha-reeleicao/

Secretário estadual: “Romero demonstra frustração em relação à gestão atual de CG”

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/01/04/secretario-estadual-romero-demonstra-frustracao-em-relacao-a-gestao-atual-de-cg/

Suplente de deputado descarta disputar Prefeitura de Guarabira

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/01/04/suplente-de-deputado-descarta-disputar-prefeitura-de-guarabira/

Governador apresenta as ações de 2023 e anuncia novas obras já para janeiro

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/01/04/governador-apresenta-as-acoes-de-2023-e-anuncia-novas-obras-ja-para-janeiro/

Processo seletivo: UEPB inscreve para preenchimento de 34 vagas temporárias

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/01/04/processo-seletivo-uepb-inscreve-para-preenchimento-de-34-vagas-temporarias/

Executivo aumenta verba da Câmara para tentar aprovar Orçamento de 2024

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/01/04/executivo-aumenta-verba-da-camara-para-tentar-aprovar-orcamento-de-2024/

Reajuste do salário mínimo de 2024 altera valor do imposto do MEI

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/01/04/reajuste-do-salario-minimo-de-2024-altera-valor-do-imposto-do-mei/

Suplente de vereador toma posse na Câmara Municipal de João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/01/04/suplente-de-vereador-toma-posse-na-camara-municipal-de-joao-pessoa/

Ministro da Previdência: fila do INSS ‘”nunca vai acabar”

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/01/04/ministro-da-previdencia-fila-do-inss-nunca-vai-acabar/

Ministro do Supremo: “Havia plano para me prender e enforcar em praça pública”

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/01/04/ministro-do-supremo-havia-plano-para-me-prender-e-enforcar-em-praca-publica/

Prefeitura de Campina Grande registra recorde de coleta de lixo eletrônico

https://paraibaonline.com.br/tecnologia/2024/01/04/prefeitura-de-campina-grande-registra-recorde-de-coleta-de-lixo-eletronico/

Jovem é morto pelo próprio tio em briga por Wi-Fi na Paraíba

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/01/04/jovem-e-morto-pelo-proprio-tio-em-briga-por-wi-fi-na-paraiba/

Paraíba registra bom crescimento nas doações de órgãos em 2023

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/01/04/paraiba-registra-bom-crescimento-nas-doacoes-de-orgaos-em-2023/

ONU celebra Dia Mundial do Braille: “Essencial para plena realização dos direitos humanos”

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/01/04/onu-celebra-dia-mundial-do-braille-essencial-para-plena-realizacao-dos-direitos-humanos/

Professor explica a forma correta de escrita de algumas expressões

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2024/01/04/professor-explica-a-forma-correta-de-escrita-de-algumas-expressoes/

Cantor sertanejo morre aos 41 anos, em Campo Grande

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/01/04/cantor-sertanejo-morre-aos-41-anos-em-campo-grande/

Covid-19: Hospital Pedro I adota medidas contra surgimento de novos casos

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/01/04/covid-19-hospital-pedro-i-adota-medidas-preventivas-de-enfrentamento-a-doenca/

