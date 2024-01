37º Salão do Artesanato Paraibano será apresentado à imprensa, em João Pessoa

A cultura popular estará presente em João Pessoa com a 37ª edição do Salão do Artesanato Paraibano, que será lançado para a imprensa na próxima terça-feira (9), a partir das 10h, e será oficialmente aberto ao público a partir do dia 12 deste mês.

O evento é realizado pelo Sebrae/PB e governo do estado e este ano vai homenagear os quilombolas da Paraíba.

O salão será realizado no Hotel Tambaú, na orla da capital, e contará com seis mil metros quadrados de área para exposição de diversos produtos e a participação de cerca de 600 artesãos.

“Esperamos que o salão deste ano supere as edições anteriores, em vendas, mercado e negócios, porque isso gera emprego, renda e melhoria para os artesãos da Paraíba”, disse o analista técnico do Sebrae/PB que está à frente da realização do evento, Jucieux Palmeira.

Para ele, a homenagem aos quilombolas é mais uma forma de valorização da cultura do estado e também uma oportunidade para os visitantes conhecerem a arte produzida por essa comunidade tradicional.

“É uma exposição que vai homenagear os quilombos da Paraíba que possuem uma produção artesanal rica e diversificada. Lembrando que o Sebrae vem capacitando essas pessoas durante todo o ano com designer, estratégia de mercado e a participação deles nos eventos”, acrescentou o analista.

Entre os quilombolas que vão expor os produtos no Salão do Artesanato está Gileide Ferreira, que é presidente da Associação Comunitária das Louceiras Negras da Serra do Talhado, no município de Santa Luzia, no sertão.

Ela e o grupo participam pela primeira vez do evento e a expectativa é mostrar a riqueza da produção de cerâmica, realizada no quilombo há mais de 100 anos. “Será muito bom, vamos apresentar nossas louças, as panelas tradicionais e outros objetos. É uma forma de valorizar o nosso trabalho”, disse a artesã.

O evento – O Salão do Artesanato Paraibano será aberto ao público no dia 12 deste mês, a partir das 15h. A entrada no evento é gratuita e os visitantes podem levar um quilo de alimento não perecível que será doado para instituições que atendem pessoas em vulnerabilidade. O evento vai até o dia 4 de fevereiro.