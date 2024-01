O novo coordenador da Defesa Civil de Campina Grande, o Sargento Régis, falou à Rádio Caturité FM sobre as chuvas ocorridas no último dia 1º. Segundo ele, foram registrados mais de 30 milímetros de chuvas, que inundaram algumas ruas e casas, mas providências e todo o suporte foram dados à população.

– Choveu 31,1 milímetros em Campina Grande, mas não houve problemas sérios, apenas algumas residências invadidas, mas as providências foram adotadas. A ponte do Cruzeiro, a ponte das Três Irmãs com a Catingueira e o Canal de Bodocongó foram os locais mais afetados, no entanto está tudo em ordem – assegurou.

Ainda de acordo com Régis, um serviço de prevenção está sendo realizado em avenidas que alagam, bem como em bueiros, riachos e córregos do município visando evitar transtornos no período chuvoso.

Na oportunidade, ele pediu ajuda da população para que evitem jogar lixo e entulhos nos canais. Um serviço de ‘cata-entulhos’ começará a atuar nos próximos dias para retirar sofás, móveis e eletrodomésticos jogados nessas localidades.

– Começamos uma limpeza, em parceria com a Sesuma nos córregos, bueiros, no Riacho das Piabas, na Assis Chateaubriand, um trabalho em conjunto, de antecipação para dar mais segurança, e pedimos à sociedade para que não jogue entulhos nesses locais. Nós encontramos geladeira, sofá velho, computadores, e diante disso vamos implantar o serviço de ‘cata-entulhos’. A partir de segunda-feira começaremos esse trabalho – frisou.