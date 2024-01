Mais uma companhia aérea inicia operação em Campina Grande

O Governo da Paraíba vem adotando ações para a ampliação da malha aérea, como redução de impostos, massificação da promoção dos destinos turísticos, além de obras que aceleram o desenvolvimento turístico, o que está atraindo companhias a operarem no Estado.

Nesta terça-feira (2) o Aeroporto João Suassuna recebeu o primeiro voo da Latam/Voepass, que opera voos regionais no Nordeste. A companhia é a terceira a chegar em Campina Grande, que segundo dados da Aena Brasil, registrou um aumento de 60,3% no fluxo de passageiros e de 40,7% do número de operações de pousos e decolagens de aeronaves em relação ao acumulado do ano passado até novembro.

A aeronave decolou de Recife pousando em Campina Grande em seu voo inaugural às 11h06. O avião é um ATR 72-500 com capacidade para 68 passageiros, com saída de Campina às terças e quintas-feiras às 11h50 para Fortaleza, de onde retorna para Campina chegando às 15h40 e decolando para Recife às 17h.

A secretária de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas, comemorou o início da operação do voo. “Mais um grande momento para o nosso turismo com a chegada da terceira companhia no aeroporto João Suassuna já com bastante passageiros, movimentando e fortalecendo ainda mais a economia, fruto dos esforços e movimentações acertadas do governador João Azevêdo, que vem atraindo companhias aéreas para o nosso estado. Estamos comemorando estes resultados e acompanhando as operações para garantir as condições de que se mantenham permanentes”.

A parceria entre a Latam e a VoePass para operar em Campina Grande aconteceu no início de dezembro do ano passado, quando o governador João Azevêdo assinou o Termo de Acordo de Regime Especial (Tare) concedendo benefícios fiscais à empresa, com o objetivo de garantir o aumento da frequência de voos mensais da companhia nos aeroportos paraibanos.