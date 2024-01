O governador João Azevêdo apresenta, nesta quinta-feira (4), os resultados das ações da gestão estadual referentes ao ano de 2023, ocasião em que será lançada a nova edição da revista ‘Paraíba da Gente’, com o balanço das obras e políticas públicas realizadas no período.

A solenidade irá ocorrer às 10h, no Teatro Paulo Pontes, no Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa. Na sequência, João Azevêdo concede entrevista coletiva à imprensa.

O chefe do Executivo estadual também irá detalhar um cronograma de obras que serão inauguradas nos próximas dias nas áreas da educação, infraestrutura e agricultura familiar em vários municípios do estado.

O gestor ainda destacará novos programas e obras que serão lançados em breve, com destaques nas áreas da saúde e esgotamento sanitário.