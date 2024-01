Passageiros viajam em ônibus fechado e com ar condicionado quebrado

A empresa Expresso Real, que tem o monopólio da linha de ônibus entre Campina Grande João Pessoa, causou nesta terça-feira um imenso transtorno aos seus usuários.

O ônibus que saiu do terminal rodoviário de João Pessoa às 17h30 apresentou defeito pouco menos de 5 quilômetros após ter deixado o terminal.

Os passageiros tiveram que esperar o socorro mecânico e/ou outro veículo para o prosseguimento da viagem.

O pior estava por vir: o novo ônibus seguiu posteriormente o percurso com todas as janelas fechadas (são fixas) e com o sistema de ar condicionado sem funcionar.

O ônibus estava lotado, com crianças e idosos em seu interior, e ficou praticamente duas horas sem circulação de ar e com um calor insuportável, com a maior parte dos passageiros transpirando excessivamente.

É preciso que o Departamento Estadual de Trânsito (DER) submeta periodicamente os ônibus intermunicipais a uma vistoria de rotina, porque se trata de preservar o conforto e principalmente a saúde dos usuários.

E o custo da passagem é feito com base em veículos climatizados.