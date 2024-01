Um momento de lazer se transformou em tensão na última sexta-feira (29) para uma família de Campina Grande que ia viajar para passar o Réveillon em Salvador, na Bahia, mas foram impedidos no aeroporto João Suassuna.

O jornalista Ribamildo Bezerra contou para a reportagem da Rádio Caturité FM que ao chegar no aeroporto, com a esposa e as duas filhas, uma de nove e outra de doze anos, foi informado que a filha mais velha não teria como embarcar só com a certidão de nascimento e era necessário apresentar o RG da criança.

Segundo ele, a lei diz que até doze anos só basta a certidão, mas a atendente não permitiu o embarque, o que causou frustração já que a viagem não foi realizada.

Ainda conforme Ribamildo, o aeroporto não tinha assistência social para dar suporte e os funcionários foram arrogantes e frios na tratativa da situação.

Ele alegou que deve entrar com um processo na Justiça devido ao constrangimento que foi submetido junto com a família e o prejuízo financeiro que sofreu por causa do impasse.

– Eu tenho uma filha de doze anos e levamos a certidão de nascimento dela, mas a atendente da companhia aérea me disse que ela precisaria de um RG. No entanto, o Ministério do Turismo enfatiza a idade de 0 a 12 anos estamos assegurados por lei e, mesmo assim, não embarcamos. O sonho de quatro meses de passar o réveillon na capital da Bahia foi deixado de lado e o aeroporto não deu nenhuma assistência, prevaleceu a arrogância. Lamento, pois por mais que a justiça reconheça o erro, nada pagará o que as minhas filhas passaram – lamentou.