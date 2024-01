Dia do Sanitarista: Miguel Dantas destaca importância do profissional na saúde pública

Neste dia 02 de janeiro é comemorado o dia do sanitarista, um profissional que atua na saúde pública, enfrentando doenças, prevenindo e trabalhando para que a população tenha qualidade de vida.

Para celebrar a data, a reportagem da Caturité FM conversou com Miguel Dantas, diretor de vigilância em saúde de Campina Grande, que falou da importância do profissional.

“Ser sanitarista no Brasil é colocar os pés no chão, na lama e enfrentar as dificuldades para levar saúde à população”, frisou.

Ainda conforme Miguel, para ser sanitarista é preciso formação na área da saúde e trabalhar em prol da coletividade.

– Eles ficam eternamente vigilantes em relação aos processos de saúde e doença. O título de sanitarista é agregado, o indivíduo tem uma formação voltada à saúde coletiva. Trabalha no Sistema Único de Saúde (SUS) trazendo a responsabilidade de gerir um dos maiores serviços de saúde gratuitos, que é a vacinação – ressaltou.