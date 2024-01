A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Defesa Civil, acompanhada do secretário de Obras, Joab Machado, realizou na noite desta segunda-feira (01) visitas às áreas de riscos na cidade após as fortes chuvas que caíram durante todo o dia.

Na oportunidade, a equipe monitorou as passagens molhadas e os locais que costumam sofrer alagamentos e inundações, como é o caso das avenidas Almeida Barreto e Assis Chateaubriand, no São José. Além dos canais de Bodocongó, Cruzeiro, do Prado e as passagens molhadas que interligam a Catingueira ao Distrito Catolé de Zé Ferreira.

O órgão acompanhou a queda da marquise de uma loja no Centro da cidade. Nenhuma pessoa ficou ferida, e toda a estrutura já foi retirada.

Na rua Capitão João Alves de Lira, na Prata, parte da pavimentação cedeu devido à quantidade de água sob o asfalto. O caso está sendo solucionado em parceria com a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa).

“Realizamos também visitas às obras que estão em andamento para verificar se sofreram alguma alteração após as fortes chuvas. Graças a Deus, tudo se encontra dentro da normalidade. A Secretaria de Obras segue com a equipe da Defesa Civil de plantão para atender a população”, explicou o secretário de Obras, Joab Machado.

A previsão para as próximas 24h, segundo a AESA, é de chuvas fortes e moderadas. Em casos de alagamentos e inundações, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo número 199.