Na última sexta-feira (29), a Prefeitura de Campina Grande apresentou no Centro de Controle de Zoonoses o edital de chamamento para as ONGs e cuidadores autônomos que se cadastraram para que possam receber subsídios municipais de subsídio a ações da causa animal. O investimento é da ordem de R$240.000,00.

Na ocasião, o prefeito Bruno Cunha Lima assinou o edital para que as Organizações Não Governamentais e os protetores independentes possam elaborar os seus projetos e apresentar as documentações necessárias para o pagamento do incentivo, que pretende garantir que o maior número de protetores possam ser contemplados na finalização desse processo.

No total, 235 inscrições foram registradas, sendo 4 ONGs e 231 pessoas físicas.

O Secretário de Saúde, Carlos Dunga Jr, ressaltou a importância da ação para o desenvolvimento de ações efetivas de proteção animal.

“Esse dia realmente fica marcado como um ponto de partida para que as ONGs possam através das suas atividades, lutar por melhorias para os animais da nossa cidade”, finalizou.

As ações voltadas para a causa estão acontecendo através de investimentos na reforma e expansão do Centro de Zoonoses em mais de mil metros quadrados de área, e também com o aumento do número de castrações, através da aquisição do Castramóvel.