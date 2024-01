Veja o volume de lixo recolhido das praias de JP no amanhecer de 2024

Nas primeiras horas desta segunda-feira (1º), mesmo sob a chuva, os agentes da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) já estavam a postos para iniciar os serviços de varrição, catação na faixa de areia, coleta de resíduos e lavagem da calçadinha, na orla de João Pessoa.

A grande operação de limpeza mobilizou mais de 400 agentes, que coletaram aproximadamente 110 toneladas de resíduos sólidos, entre garrafas de vidro, latinhas de bebidas, materiais de plástico, papel e isopor, além de resíduos orgânicos. O número corresponde a um crescimento de 10%, em relação ao ano passado.

A concentração das equipes – que também conta com o trabalho dos fiscais e motoristas – foi no Busto de Tamandaré, entre as praias de Tambaú e Cabo Branco, onde a Prefeitura de João Pessoa, montou o palco da festa de Réveillon. A partir daí, as turmas foram deslocando-se para as demais praias e principais vias adjacentes. A operação contemplou as praias do Bessa à Penha.

Para a execução dos serviços, foram utilizados caminhões compactadores de resíduos, caminhões-pipa, máquinas saneadoras de areia e varredoras mecanizadas.

Durante a festa de Réveillon, no domingo (31), os agentes de limpeza fizeram a varrição e coleta dos resíduos, além de catação na faixa de areia. O evento contou com o apoio de 30 colaboradores da Emlur. Ao fim dos festejos, as turmas da operação especial iniciaram as ações de limpeza.

No turno da tarde, outras turmas vão trabalhar na manutenção da limpeza na cidade, sobretudo, nas áreas de praia, onde há grande concentração de pessoas.

Desde o final do ano passado, a Emlur intensificou os serviços de catação na faixa de areia e de varrição na calçadinha, devido ao aumento do número de usuários e, consequente, aumento da produção de resíduos. Os serviços passaram a ser realizados também durante a madrugada.

A população pode solicitar os serviços da Emlur pelos telefones 3213 4237 e 3213 4238 e pelo aplicativo João Pessoa na Palma da Mão.

Outra opção é pelo site da Prefeitura de João Pessoa, na plataforma Prefeitura Conectada, no endereço https://joaopessoa.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=10