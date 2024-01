Veja o volume de chuvas em todas as cidades da Paraíba em 2023

Confira abaixo o volume de precipitações pluviométricas em todas as cidades paraibanas (1ª coluna abaixo) ao longo do ano passado, com base nos dados da AESA – Agência Executiva de Gestão das Águas.

João Pessoa/DFAARA 2164,0 1764,2 22,7 399,8 Pitimbu 2073,0 N.I N.I N.I Alhandra 2047,4 1691,9 21,0 355,5 Cabedelo 2012,0 N.I N.I N.I Lucena 1808,2 N.I N.I N.I João Pessoa/CEDRES 1767,4 N.I N.I N.I Caaporã 1728,7 N.I N.I N.I João Pessoa/Mangabeira 1663,3 N.I N.I N.I Serraria 1616,5 1288,3 25,5 328,2 João Pessoa/Mares 1584,8 N.I N.I N.I Marcação 1576,1 N.I N.I N.I Conde 1518,7 N.I N.I N.I Mataraca 1502,2 1742,6 -13,8 -240,4 Conde/Açude Gramame Mamuaba 1499,5 N.I N.I N.I Santa Rita 1478,4 1480,7 -0,2 -2,3 Rio Tinto 1476,2 N.I N.I N.I Areia 1437,1 1358,4 5,8 78,7 Baía da Traição 1425,9 N.I N.I N.I Borborema 1421,3 N.I N.I N.I Sapé 1395,3 1029,3 35,6 366,0 Bananeiras 1384,0 1190,0 16,3 194,0 Pilõezinhos 1357,4 N.I N.I N.I Pedras de Fogo 1350,9 N.I N.I N.I Mamanguape/ASPLAN 1322,2 N.I N.I N.I Capim 1317,3 N.I N.I N.I Pilões 1303,7 N.I N.I N.I Cruz do Espírito Santo 1258,6 1335,6 -5,8 -77,0 Mamanguape 1226,7 1501,1 -18,3 -274,4 Fagundes 1219,2 981,3 24,2 237,9 Cajazeiras 1215,6 880,6 38,0 335,0 Guarabira 1172,9 1196,8 -2,0 -23,9 Catingueira 1162,9 946,2 22,9 216,7 Itapororoca 1161,3 N.I N.I N.I Cuité de Mamanguape 1153,0 N.I N.I N.I Mari 1142,3 N.I N.I N.I Lagoa Seca 1121,7 N.I N.I N.I Alagoa Grande 1111,1 950,0 17,0 161,1 Riachão do Poço 1098,6 N.I N.I N.I Pilar 1098,6 921,2 19,3 177,4 Solânea 1094,5 N.I N.I N.I Alagoinha 1089,9 N.I N.I N.I Araçagi 1087,9 982,1 10,8 105,8 Natuba 1085,3 N.I N.I N.I Monte Horebe 1078,4 N.I N.I N.I Cuitegi 1074,1 N.I N.I N.I Cachoeira dos Índios 1073,1 N.I N.I N.I Sobrado 1072,3 N.I N.I N.I Pedro Régis 1057,5 N.I N.I N.I Itaporanga 1052,5 925,5 13,7 127,0 Jacaraú 1039,2 1424,5 -27,0 -385,3 Nova Floresta 1033,0 N.I N.I N.I Coremas/Açude Coremas 1030,1 882,3 16,8 147,8 São Bento 1011,7 N.I N.I N.I Vieirópolis 1008,3 N.I N.I N.I Bom Jesus 992,5 N.I N.I N.I Mulungu 981,9 832,2 18,0 149,7 Cajazeirinhas 974,3 N.I N.I N.I Serra Grande 970,5 892,3 8,8 78,2 Pirpirituba 963,3 N.I N.I N.I Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz 959,8 N.I N.I N.I Serra Redonda 958,0 N.I N.I N.I Sertãozinho 949,3 N.I N.I N.I São Miguel de Taipu 944,4 N.I N.I N.I Diamante 944,2 N.I N.I N.I São Sebastião de Lagoa de Roça 937,6 N.I N.I N.I Emas 935,4 N.I N.I N.I São José dos Ramos 934,9 N.I N.I N.I São José de Caiana 933,9 N.I N.I N.I Curral de Cima 932,1 N.I N.I N.I Itabaiana 928,7 770,6 20,5 158,1 Umbuzeiro 928,3 755,7 22,8 172,6 Nazarezinho 924,5 863,8 7,0 60,7 Triunfo 920,1 N.I N.I N.I Caldas Brandão 917,7 N.I N.I N.I Paulista 916,9 N.I N.I N.I Mato Grosso 914,2 N.I N.I N.I Massaranduba 911,7 N.I N.I N.I Vista Serrana/Desterro de Malta 911,0 455,9 99,8 455,1 Pedra Branca 909,6 N.I N.I N.I Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros 898,0 931,1 -3,6 -33,1 Araruna 889,6 844,5 5,3 45,1 Igaracy 887,2 N.I N.I N.I Conceição 883,9 868,7 1,7 15,2 Curral Velho 880,9 N.I N.I N.I Santa Inês 878,9 N.I N.I N.I Aguiar 878,3 893,5 -1,7 -15,2 Mogeiro 878,1 N.I N.I N.I Santa Cruz 876,3 N.I N.I N.I Boa Ventura 875,1 942,6 -7,2 -67,5 Jericó 869,0 886,0 -1,9 -17,0 Alagoa Nova 866,5 1283,7 -32,5 -417,2 Salgado de São Félix 865,2 N.I N.I N.I Bernardino Batista 865,0 N.I N.I N.I Santana dos Garrotes 864,0 726,6 18,9 137,4 Catolé do Rocha/Escola Técnica 863,8 N.I N.I N.I Juripiranga 862,1 N.I N.I N.I Serra da Raiz 857,8 N.I N.I N.I Uiraúna 857,2 820,6 4,5 36,6 São Domingos 854,8 N.I N.I N.I Cajazeiras/Açude Engenheiro Ávidos 851,4 871,9 -2,4 -20,5 Lagoa 846,1 N.I N.I N.I Brejo do Cruz 845,3 810,0 4,4 35,3 Sousa/São Gonçalo 839,3 914,4 -8,2 -75,1 Teixeira 836,3 714,6 17,0 121,7 Juru 836,1 845,1 -1,1 -9,0 Campina Grande/EMBRAPA 835,6 764,3 9,3 71,3 Imaculada 835,2 657,6 27,0 177,6 Ibiara 834,5 1097,2 -23,9 -262,7 São José do Bonfim 831,0 N.I N.I N.I Cuité 830,1 872,7 -4,9 -42,6 Condado 825,0 781,0 5,6 44,0 São Francisco 823,8 858,9 -4,1 -35,1 Sousa 820,6 783,9 4,7 36,7 Carrapateira 817,5 N.I N.I N.I Malta 813,9 715,9 13,7 98,0 São José de Piranhas 813,2 979,3 -17,0 -166,1 Poço de José de Moura 810,9 N.I N.I N.I Campo de Santana/Tacima 807,2 N.I N.I N.I Marizópolis 805,8 N.I N.I N.I Gurinhém 804,3 N.I N.I N.I Belém 803,8 N.I N.I N.I Lastro 802,0 N.I N.I N.I Dona Inês 800,2 N.I N.I N.I Matinhas 796,1 N.I N.I N.I Santa Teresinha 788,1 871,1 -9,5 -83,0 Bom Sucesso 787,1 N.I N.I N.I Catolé do Rocha 783,9 849,1 -7,7 -65,2 Ingá 772,8 661,3 16,9 111,5 Riachão do Bacamarte 772,5 N.I N.I N.I São Bentinho 771,3 N.I N.I N.I Poço Dantas 769,8 N.I N.I N.I Patos/EMBRAPA 768,9 N.I N.I N.I Desterro 766,9 498,9 53,7 268,0 Belém do Brejo do Cruz 765,5 721,0 6,2 44,5 São José de Princesa 764,9 N.I N.I N.I Taperoá 761,1 505,6 50,5 255,5 Bonito de Santa Fé 759,7 896,4 -15,2 -136,7 Santana de Mangueira 752,8 N.I N.I N.I Piancó 749,9 751,1 -0,2 -1,2 Pombal 749,8 730,9 2,6 18,9 São José de Espinharas 747,1 884,7 -15,6 -137,6 São José da Lagoa Tapada 743,3 998,5 -25,6 -255,2 Esperança/São Miguel 736,9 N.I N.I N.I Aparecida 733,9 920,0 -20,2 -186,1 São Mamede 722,3 820,0 -11,9 -97,7 Lagoa de Dentro 720,6 N.I N.I N.I Quixaba 708,3 N.I N.I N.I Agua Branca 706,8 719,6 -1,8 -12,8 Maturéia 702,8 N.I N.I N.I Itatuba 702,2 N.I N.I N.I Cacimba de Dentro 698,1 719,0 -2,9 -20,9 Damião 697,3 N.I N.I N.I Brejo dos Santos 694,5 N.I N.I N.I Campina Grande/São José da Mata 691,9 N.I N.I N.I Caiçara 691,7 785,8 -12,0 -94,1 Esperança 688,4 N.I N.I N.I Puxinanã 680,1 N.I N.I N.I Arara 679,9 N.I N.I N.I Juarez Távora 676,0 N.I N.I N.I Joca Claudino/Santarém 672,9 N.I N.I N.I Santa Helena 665,9 N.I N.I N.I Manaíra 663,6 699,4 -5,1 -35,8 Sumé 660,6 584,9 12,9 75,7 Tavares 652,0 N.I N.I N.I Santa Luzia 641,6 547,8 17,1 93,8 Areial 639,8 N.I N.I N.I Frei Martinho 633,0 N.I N.I N.I Nova Olinda 632,2 840,0 -24,7 -207,8 Princesa Isabel 626,9 789,2 -20,6 -162,3 Olivedos 612,2 471,0 30,0 141,2 Itaporanga/Fazenda Veludo 611,7 N.I N.I N.I São José do Brejo do Cruz 609,5 N.I N.I N.I Riachão 606,2 N.I N.I N.I São João do Rio do Peixe/Antenor Navarro 601,6 976,3 -38,4 -374,7 Olho D`Água 601,6 1219,3 -50,7 -617,7 Juazeirinho 600,9 522,3 15,0 78,6 Areia de Baraúnas 600,9 N.I N.I N.I Queimadas 599,0 N.I N.I N.I Cacimba de Areia 593,1 N.I N.I N.I Passagem 590,4 711,1 -17,0 -120,7 Sumé/UFCG 590,0 N.I N.I N.I Montadas 588,5 N.I N.I N.I Mãe D`Água 586,8 746,9 -21,4 -160,1 Aroeiras 581,4 631,5 -7,9 -50,1 Cubati 563,8 N.I N.I N.I Soledade/Fazenda Pendência 560,4 N.I N.I N.I São José do Sabugi 560,3 N.I N.I N.I Santa Luzia/Riacho do Saco 560,3 N.I N.I N.I Serra Branca 558,7 532,8 4,9 25,9 São Domingos do Cariri 549,8 N.I N.I N.I São José dos Cordeiros 546,8 554,5 -1,4 -7,7 Monteiro/EMBRAPA 541,6 N.I N.I N.I Gado Bravo 535,0 N.I N.I N.I Pedra Lavrada 534,0 359,4 48,6 174,6 Parari 527,6 N.I N.I N.I Santo André 525,7 N.I N.I N.I Alcantil 524,0 N.I N.I N.I Boqueirão/Açude Boqueirão 521,1 527,3 -1,2 -6,2 Várzea 516,7 N.I N.I N.I Campina Grande/Sítio Açude de Dentro 514,2 N.I N.I N.I Congo 508,5 634,8 -19,9 -126,3 Picuí 497,1 339,1 46,6 158,0 Caraúbas 496,9 365,6 35,9 131,3 São Sebastião do Umbuzeiro 496,3 624,9 -20,6 -128,6 Coxixola 495,1 486,8 1,7 8,3 Baraúna 493,9 N.I N.I N.I Amparo 492,4 N.I N.I N.I São João do Cariri 487,3 381,4 27,8 105,9 Caturité/Fazenda Campo de Emas 487,3 N.I N.I N.I Barra de Santa Rosa 482,5 369,7 30,5 112,8 Tenório 481,2 N.I N.I N.I Barra de São Miguel 473,9 464,0 2,1 9,9 Algodão de Jandaíra 473,8 396,6 19,5 77,2 Campina Grande/INSA 472,0 N.I N.I N.I Salgadinho 464,6 435,8 6,6 28,8 Caturité 461,4 N.I N.I N.I Prata 459,8 748,2 -38,5 -288,4 Gurjão 453,0 485,5 -6,7 -32,5 Cacimbas 440,9 N.I N.I N.I São Vicente do Seridó 439,1 N.I N.I N.I Nova Palmeira 437,1 N.I N.I N.I Cabaceiras 432,4 333,6 29,6 98,8 Santa Cecília 426,6 N.I N.I N.I Zabelê 420,8 N.I N.I N.I Bayeux 416,8 N.I N.I N.I Junco do Seridó 406,5 N.I N.I N.I Camalaú 403,6 665,5 -39,4 -261,9 Barra de Santana 381,4 N.I N.I N.I Assunção 379,2 N.I N.I N.I Boa Vista 379,1 416,3 -8,9 -37,2 Ouro Velho 369,5 N.I N.I N.I Logradouro 368,6 N.I N.I N.I Livramento 366,0 N.I N.I N.I Pocinhos 362,7 382,3 -5,1 -19,6 São João do Tigre 351,4 503,2 -30,2 -151,8 Riacho de Santo Antônio 339,5 422,0 -19,5 -82,5 São Vicente do Seridó/Seridó 332,4 465,3 -28,6 -132,9 Casserengue/Sítio Salgado 327,1 413,8 -21,0 -86,7 Soledade 298,2 391,2 -23,8 -93,0 Sossêgo 254,2 536,1 -52,6 -281,9 Cajazeiras/Sítio São José 87,5 N.I N.I N.I Remígio 69,0 N.I N.I N.I Casserengue 48,5* N.I N.I N.I Duas Estradas 0,0