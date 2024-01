Vai tomar banho no litoral da Paraíba? Veja as condições de banho

Fique atento às condições de banho nas praias da Paraíba no dia inicial de 2024.

Exatamente 14 trechos de praias estão impróprios para banho, de acordo com relatório de balneabilidade divulgado pela Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema), com vigência até o dia 5 próximo.

Saiba quais são os trechos não recomendáveis.

João Pessoa

• Manaíra, em frente ao n° 1461 da Avenida João Maurício;

• Manaíra, em frente à quadra de Manaíra;

• Manaíra, em frente ao n° 315 da Avenida João Maurício;

• Cabo Branco, em frente à rotatória do Cabo Branco;

• Farol do Cabo Branco, em frente à galeria de águas pluviais;

• Ponta de Seixas, no final da Avenida das Falésias;

• Penha, em frente à desembocadura do Rio Cabelo;

• Penha, em frente à desembocadura do Rio Aratu;

• Jacarapé, em frente à rua do centro de convenções;

• Arraial, em frente à desembocadura do Rio Cuiá;

• Sol, em frente à desembocadura do Riacho Camurupim.

Pitimbu

• Maceió, em frente à desembocadura do riacho Engenho Velho;

• Ponta dos Coqueiros, em frente à desembocadura da Lagoa;

• Acaú/Pontinha, em frente à desembocadura do Rio Goiana.