Primeiro bebê de 2024 em João Pessoa nasceu aos 2 minutos do dia 1º

O primeiro bebê paraibano de 2024 nasceu no Hospital do Servidor General Edson Ramalho (HSGER), em João Pessoa, unidade pertencente à rede de saúde do Governo da Paraíba gerenciada pela Fundação PB Saúde. Heloysa Manuela nasceu de parto normal, à 1h13 desta segunda-feira (1º), pesando 3,310 quilos.

A mãe, Edyllany Emília, que reside em Sapé, conta que quando a bolsa rompeu no dia 31 de dezembro, ela logo procurou a maternidade.

“Quando a bolsa rompeu eu entrei em trabalho de parto. Já estava em nossos planos vir para o Edson Ramalho por ser referência. E a experiência de ter minha filha aqui foi maravilhosa. Toda a equipe foi ótima, me trataram muito bem, eu amei”, afirma Edyllany, que já é mãe de dois meninos. Mãe e bebê passam bem e aguardam alta nos próximos dias.

O Hospital Edson Ramalho pratica o parto seguro e humanizado, com apoio multiprofissional 24h para as gestantes e seus bebês, como explica a diretora de Atenção à Saúde da Fundação PB Saúde, que gerencia a unidade hospitalar, Ilara Nóbrega.

“Desde a sala de pré-parto, toda nossa equipe de fisioterapia está preparada para auxiliar as mães, com ginástica laboral, para as mamães que terão parto normal, e exercício de respiração. O cuidado segue também no pós-parto”, destacou.

Na madrugada do primeiro dia do ano, também foram registrados nascimentos na Maternidade Frei Damião e no Hospital Geral de Mamanguape.