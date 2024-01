ISEA registra chegada do primeiro bebê de 2024 em Campina Grande

O Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (ISEA) registrou no início da manhã desta segunda-feira, 01, às 6h30, o nascimento do primeiro bebê de 2024 na maternidade. O pequeno Everton veio ao mundo pesando 3,820 gramas e medindo 50,5 centímetros.

A sua mãe, Andreza de Oliveira Lima Andrade, de 25 anos, moradora da cidade de Lagoa Seca, deu entrada na unidade de saúde municipal no sábado, 30, por volta das 17h. O pequeno Everton nasceu em um parto induzido, por cesariana. Mãe e filho passam bem.

A mamãe contou que está bastante emocionada com a chegada de Everton, seu segundo filho, e em começar o ano com este grande presente. “O atendimento na maternidade foi maravilhoso. Fui muito bem atendida, por toda a equipe médica e de enfermagem daqui do ISEA. E também gostaria de falar que por coincidência, ontem foi o aniversário de meu esposo Cassiano. Estamos muito felizes pela chegada do nosso segundo bebê e não somente para o pai, mas o Everton é um presente de Deus para toda a nossa família”, comemora Andreza.

O ISEA é a maior maternidade pública do estado da Paraíba, sendo referência em alta complexidade obstétrica para mais de 170 municípios, realizando mais de 5.000 partos no ano de 2023.

O Instituto possui o selo de Hospital Amigo da Criança e da Mulher, título concedido após avaliação realizada pelo Ministério da Saúde, no final de 2022. E o Banco de Leite Humano Dr. Virgílio Brasileiro tem a certificação de padrão ouro do Prêmio Íbero-Americano de bancos de leite materno.