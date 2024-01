Com recorde de público, Campina consagra Réveillon no calendário de eventos

O Réveillon 2024 de Campina Grande, ocorrido às margens do Açude Velho, atraiu uma grande multidão na noite deste domingo (31). A Prefeitura de Campina Grande, por meio das Secretarias de Cultura e de Desenvolvimento Econômico, preparou uma expressiva programação artística, além de um show pirotécnico que celebrou a chegada de 2024.

A festa aconteceu na Estação das Luzes do Natal Iluminado, e os shows foram iniciados às 21h30 do dia 31 e se estenderam até a madrugada do dia 01 de janeiro. Eliane, Fabiano Guimarães e Banda Show e Baile garantiram um verdadeiro espetáculo a todos os campinenses e turistas presentes.

Para a Rainha do Forró, Eliane, a Serra da Borborema é uma vitrine para os artistas que a ela entregam sua arte. Em um show que trouxe os seus maiores sucessos do forró, a cantora destacou a importância da Paraíba em sua carreira de 40 anos.

“É uma honra cantar nessa terra. Feliz ano novo, que seja um 2024 de bençãos para todo mundo. Obrigado pelo carinho”, frisou a artista.

Com as Vilas Gastronômicas do Natal Iluminado em pleno funcionamento, Armando Marques, proprietário da hamburgueria Sanduba’s, ressaltou a importância da movimentação econômica durante as festas de Campina Grande.

“Desde o último final de semana, data magna do Natal, nós já estamos alcançando bons resultados. O Réveillon foi bem movimentado para nós, e nossa expectativa é que até o dia 14 de janeiro nós possamos vender mais ainda. Realização de eventos como este são importantes para nós que fazemos o comércio”, afirmou.

Também com desejos de boas novas aos campinenses e turistas, o prefeito Bruno Cunha Lima, na companhia da primeira-dama, Juliana Figueiredo Cunha Lima, destacou a virada de chave do Natal Iluminado desta edição, que marca os 10 anos do evento, bem como do Réveillon, na programação cultural e econômica do Município.

Bruno lembrou do Réveillon passado, registrando a presença do grande artista Luan Estilizado, além de reforçar que este ano, para receber Eliane, Fabiano Guimarães e Banda Show Baile, o espaço foi ampliado, proporcionando uma experiência ainda mais confortável para quem curtiu a festa.

“Fizemos a virada de 2023 para 2024 em grande estilo, na maior edição do Natal Iluminado. Que 2024 seja um ano de muita paz, de muita saúde, de muito dissentimento, de muita sabedoria, de muito trabalho e também de muitas conquistas na vida de todos nós”, disse o prefeito campinense.

Felipe César esteve acompanhando os shows na Estação das Luzes, ao lado de familiares. O personal trainer elogiou a iniciativa de realizar o Réveillon 2024 em Campina Grande, sendo de grande valia para a cidade pela movimentação econômica em todos os sentidos.

“Antigamente muita gente ia pro litoral, só tinha os festejos de final de ano lá. É bom no todo, tanto na economia, dos vendedores, a exemplo dos ambulantes, mas também para os motoristas por aplicativo. Eu tenho muitos amigos, e eles optaram por não viajar para João Pessoa. A expectativa é que a festa seja ainda maior no próximo ano”, salientou.