Saiba o que foi destaque no último sábado de 2023 no Paraibaonline

Veja abaixo os destaques do noticiário do paraibaonline neste sábado, último de 2023.

https://paraibaonline.com.br/galeria-de-videos/2023/12/30/video-psicologo-rossandro-klinjey-comenta-processos-do-perdao/

Especial: livros viram lojas virtuais; inteligência artificial dominou 2023

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/12/30/especial-livros-viram-lojas-virtuais-inteligencia-artificial-dominou-2023/

Campinense perde último amistoso da sua pré-temporada

https://paraibaonline.com.br/esportes/campinense-perde-ultimo-amistoso-da-sua-pre-temporada/

Clima: calor e eventos extremos aumentam popularidade de meteorologistas

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/12/30/clima-calor-e-eventos-extremos-aumentam-popularidade-de-meteorologistas/

Treze fica no empate com Santa Cruz-PE no último teste do ano

https://paraibaonline.com.br/esportes/treze-fica-no-empate-com-santa-cruz-pe-no-ultimo-teste-do-ano/

Aparte. Deputado: não acredito na candidatura de Romero a prefeito

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/12/30/aparte-deputado-nao-acredito-na-candidatura-de-romero-a-prefeito/

Unifacisa vence Cerrado e se classifica para a Copa Super 8

https://paraibaonline.com.br/esportes/unifacisa-vence-cerrado-e-se-classifica-para-a-copa-super-8/

Botafogo-PB empata com Retrô-PE no último teste da pré-temporada

https://paraibaonline.com.br/esportes/botafogo-pb-empata-com-retro-pe-no-ultimo-teste-da-pre-temporada/

Último fim de semana do ano terá chuvas em grande parte do país

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/12/30/ultimo-fim-de-semana-do-ano-tera-chuvas-em-grande-parte-do-pais/

País ainda enfrenta desconfiança em relação à vacinação

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2023/12/30/pais-ainda-enfrenta-desconfianca-em-relacao-a-vacinacao/

Aneel mantém bandeira verde nas contas de luz em janeiro de 2024

https://paraibaonline.com.br/economia/2023/12/30/aneel-mantem-bandeira-verde-nas-contas-de-luz-em-janeiro-de-2024/

Podcast: psicóloga fala sobre os planos para o ano novo

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/12/30/podcast-psicologa-fala-sobre-os-planos-para-o-ano-novo/

“Comportamento é mais seguido que discurso”, afirma psicólogo sobre relação de pais e filhos

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2023/12/30/comportamento-e-mais-seguido-que-discurso-afirma-psicologo-sobre-relacao-de-pais-e-filhos/

Polícia desarticula ponto de tráfico e prende suspeitos em Cabedelo

https://paraibaonline.com.br/policial/2023/12/30/policia-desarticula-ponto-de-trafico-e-prende-suspeitos-em-cabedelo/

CBF divulga tabela da Pré-Copa do Nordeste; Botafogo-PB e Sousa em ação

https://paraibaonline.com.br/esportes/cbf-divulga-tabela-da-pre-copa-do-nordeste-botafogo-pb-e-sousa-em-acao/

Saiba quanto será o incremento na economia com o novo mínimo

https://paraibaonline.com.br/economia/2023/12/30/saiba-quanto-sera-o-incremento-na-economia-com-o-novo-minimo/

