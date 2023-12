No quadro Papo Animal, do programa Conexão Caturité, o médico veterinário Edroaldo Cavalcante falou sobre o impacto do barulho dos fogos nos animais de estimação.

Procure acomodar seus animais em locais fechados para que eles não se assustem com o barulho dos fogos.

Alguns animais entram em pânico, então feche as janelas para que o animal não escape por conta do desespero.

Ouça o podcast completo: