No quadro Sou do Campo, do programa Conexão Caturité, o extensionista rural da Empaer Queimadas, Francisco de Assis Vilar, falou sobre o programa Incluir Paraíba.

Ele destacou que o programa é de inclusão social para as famílias que estão abaixo da linha da pobreza.

O programa se apresenta como uma política pública e a lei 2.667, sancionada no dia 13 de novembro, instituiu o programa que será executado em parceria com a Empaer.

Ouça o podcast completo e saiba mais: