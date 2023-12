Réveillon 2024: confira o que abre e o que fecha em João Pessoa

À medida que nos aproximamos do ano de 2024, diversos estabelecimentos em João Pessoa ajustam seus horários de funcionamento.

Confira as informações sobre o funcionamento de bancos, shoppings, transporte público, comércio e outros serviços:

Bancos:

O último dia útil para atendimento presencial ao público foi na quinta-feira (28).

Na sexta-feira (29), não haverá expediente bancário, e as instituições financeiras permanecerão fechadas.

Os bancos não funcionarão no dia 1º de janeiro, feriado nacional. O atendimento presencial será retomado no dia 2 de janeiro.

Shoppings:

Manaíra e Mangabeira Shopping: No dia 31, estarão abertos das 12h às 22h para lazer e alimentação, e das 11h30 às 19h para as lojas.

No dia 1º de janeiro, operarão exclusivamente para lazer e alimentação, das 12h às 22h.

Shopping Tambiá: Aberto das 12h às 18h no dia 31. Fechado no dia 1º.

Liv Mall: Funcionamento especial no dia 31 e fechado no dia 1º.

Shopping Sebrae: Praça de alimentação aberta das 11h às 18h no dia 31. Fechado no dia 1º.

Mag Shopping: No dia 31, lojas abertas das 9h às 19h, praça de alimentação das 10h às 19h. No dia 1º, lojas fechadas, mas praça de alimentação aberta das 11h30 às 22h e cinema das 13h às 22h.

Shopping Sul: Funcionamento das 10h às 18h no dia 31. Fechado no dia 1º.

Pirâmide Shopping: Aberto das 10h às 18h no dia 31. Fechado no dia 1º.

Transporte Público:

No dia 31 de dezembro, algumas linhas de ônibus terão reforço na operação.

No dia 1º de janeiro, 13 ônibus estarão disponíveis a partir das 2h, com itinerários definidos conforme demanda.

Comércio:

O comércio não pode funcionar no primeiro dia do ano. Nos dias 30 e 31, os estabelecimentos comerciais estão liberados para funcionar normalmente.

VLTs:

Os Veículos Leves Sobre Trilhos (VLTs) funcionarão normalmente no sábado (30), das 4h52 às 13h06. Não haverá operação no dia 31 e 1º de janeiro. O funcionamento será retomado na terça-feira (2).

Repartições Públicas:

Nos dias 31 e 1º, as Repartições Públicas não terão expediente. Serviços essenciais, como limpeza urbana, agentes de mobilidade urbana, urgência, emergência em hospitais e SAMU, estarão funcionando.

Justiça:

A Justiça Federal da Paraíba estará em regime de plantão até 6 de janeiro, atendendo apenas processos e ações que exijam urgência.

Bica (Parque Arruda Câmara):

Funcionamento normal no dia 30, das 8h às 17h. No dia 31, abrirá até às 14h, com entrada até uma hora antes. Fechado no primeiro dia do ano.

Correios:

Agências dos Correios fechadas nos dias 31 e 1º. Atendimento será retomado na terça-feira (2). Central de Atendimento disponível de forma automatizada.