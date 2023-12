Prefeito de JP assina contrato para pavimentação de 500 ruas

A Prefeitura de João Pessoa, que já realiza o maior programa de pavimentação da história da Capital, deu mais um avanço importante para seguir diminuindo o déficit de ruas sem calçamento e infraestrutura na cidade.

Nesta sexta-feira (29), o prefeito Cícero assinou contrato para operação de crédito, junto ao Banco BRB, na ordem de R$ 100 milhões, que vai viabilizar obras em mais 500 ruas.

Dessa forma, a gestão municipal vai cumprir, até o final de 2024, a meta de 1.500 vias com infraestrutura completa de pavimentação, drenagem, calçadas e acessibilidade.

A solenidade aconteceu no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, onde também foi inaugurada uma agência do BRB, que soma quatro unidades na Capital.

O prefeito Cícero Lucena agradeceu a parceria com a instituição bancária, destacando sua eficiência, compromisso com a oferta de serviços e ampliação de agências pela cidade, além da aprovação do empréstimo pela Câmara Municipal.

“Estamos entregando aqui a agência Centro Administrativo, o Valentina já está instalado, indo para a nova agência em Mangabeira, indo para o Bessa, e continuar nos nossos projetos de ampliar a presença do BRB, não só no serviço público, mas também na iniciativa privada Já as obras, após o processo de licitação, dos projetos, as concorrências já estarão marcadas e eu espero que até março a gente tenha já iniciado as novas ruas, para que a gente possa cumprir a meta de 1.500 ruas. A exemplo de outras parcerias que nos deixa muito feliz, porque os passos estão sendo dados dentro de um objetivo de cuidar da cidade”, afirmou o prefeito Cícero Lucena, que esteve acompanhado do vice-prefeito Leo Bezerra.

O presidente do Banco BRB, Paulo Henrique Costa, explicou que o financiamento foi firmado em 120 meses, com 24 meses de carência, 96 meses para pagamento. Ele reforçou o compromisso de contribuir com a gestão municipal, gerando impacto social e serviços de qualidade para o funcionalismo.

“Estamos felizes por estar contribuindo para a transformação de João Pessoa, apoiando a gestão na transformação da cidade e na reformulação dessas 1.500 ruas. Isso faz parte de todo um planejamento, que foi feito em conjunto com a Prefeitura, desde o apoio nos financiamentos, passando pela gestão da folha e apoiando o setor privado, com o desenvolvimento econômico da cidade de João Pessoa”, afirmou.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Dinho Dowsley, falou da segurança financeira e responsabilidade da Prefeitura para firmar a operação de crédito, que estará se convertendo em mais impacto na infraestrutura – área que já apresenta soluções para o bem-estar da população.

“Uma saúde financeira, que pode sim tirar esse empréstimo, possibilitando 500 ruas a mais no projeto de mil ruas que o prefeito Cícero pretende entregar até o final do seu mandato. É importantíssimo essa obra de infraestrutura, de mobilidade urbana, trazendo a dignidade para as famílias de terem sua rua calçada”, afirmou.

Maior programa de pavimentação da história – Já são 337 ruas entregues, desde julho de 2021, com 23 bairros com cem por cento das vias calçadas. Até o final de 2024 serão 50 bairros totalmente pavimentados na Capital. Mais de 200 ruas estão com obras em andamento e a gestão municipal também avança com contratos assinados, licitação e projetos em mais de 500 vias.