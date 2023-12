Uma noite de celebração, louvor e adoração com milhares de pessoas reunidas – convidados especiais para o Natal de Luz de João Pessoa, que aconteceu na noite desta quinta-feira (28), no Busto de Tamandaré, com organização da Prefeitura, através da sua Fundação Cultura (Funjope), e presença dos padres Nilson Nunes e Fábio de Melo, além do cantor Diego Fernandes. Ao lado do governador João Azevêdo, o prefeito Cícero Lucena disse que os shows, inseridos na programação de fim de ano, colocam a Capital definitivamente no cenário dos grandes eventos do País.

“O Natal de Luz vem coroar a beleza da nossa cidade, numa celebração que já é tradicional, abrilhantada também com a presença do padre Fábio de Melo, que sem dúvida vai fazer com que João Pessoa seja mostrada para o Brasil, com a beleza do que é esse nosso Natal. Eu brincava um pouco que João Pessoa vai já fazer o maior Natal do mundo”, comemorou o prefeito, que esteve acompanhado da primeira-dama, Lauremília Lucena, e do vice-prefeito Leo Bezerra.

A noite especial, com os maiores nomes da música católica da Paraíba e do Brasil, contou com o envolvimento de várias secretarias municipais, com apoio do Governo do Estado. O governador João Azevêdo disse que o momento de celebração projeta João Pessoa para um 2024 com mais esperança. “Nada melhor do que participar de um momento como esse, de celebração, onde se prega unidade, onde se prega paz acima de tudo. Então, pra mim, é uma alegria muito grande estar aqui. E agradecer ao prefeito Cícero Lucena pelo convite”, afirmou o governador.

“Para nós, da Funjope, o Natal de Luz tem uma importância grande porque renova as esperanças da nossa população em torno do espírito de Natal, traz o sentimento de fé, solidariedade. As famílias podem celebrar o Natal, comemorar esse momento importante do nascimento de Jesus ao som de boas canções de perfil religioso. A Funjope acolhe esse projeto pela sua importância e grandiosidade para a cidade de João Pessoa”, afirmou o diretor executivo da Fundação, Marcus Alves.

O padre Nilson Nunes (foto) deu início à celebração combinando um repertório de canções da igreja católica e cânticos tradicionais de Natal. Um dos momentos de maior emoção foi o acendimento das luzes, numa representação da Missão da Luz, com o envolvimento de uma multidão em adoração. O religioso, que também recebeu no palco Diego Fernandes, agradeceu a presença dos fiéis, transmitiu bênçãos e agradeceu o apoio da Prefeitura, considerando fundamental para o sucesso da 7ª edição do Natal de Luz.

“O Natal de Luz a cada ano cresce e já faz parte do calendário de eventos da Prefeitura de João Pessoa, como também do Estado da Paraíba. Então, é algo que deu certo e a grandiosidade deste evento é exatamente porque envolve muitas pessoas para celebrar o Natal, que é o nascimento de Jesus. O aniversariante é o que há de mais importante, é tudo, é Jesus. Por isso se soma todos os esforços, da Prefeitura e aqui o prefeito Cícero Lucena, que tem sido um grande parceiro, acreditando nesse projeto”, agradeceu.

O padre Fábio de Melo (foto) subiu no palco para encerrar o Natal de Luz. Convidado especial, o religioso foi bastante festejado pelos fiéis. Ele cantou os principais sucessos de sua carreira e agradeceu a presença do público, dizendo que o Natal de João Pessoa é especial. “Uma noite especial, de bênçãos e que vai ficar marcada em nossos corações. Obrigado João Pessoa, obrigado Paraíba”, agradeceu.

Entre as milhares de pessoas presentes no evento, a professora Maria da Penha disse que o Natal de Luz significa um momento de celebração e união. “Uma noite muito feliz, com muita paz e que faz a gente se despedir de 2024 de uma forma muito especial. O melhor evento do ano, com toda certeza”, assegurou.

Público

Um ‘mar de gente’ se espalhou nas areias da Praia de Tambaú para prestigiar o Natal de Luz. “É muito importante. Uma quantidade enorme de pessoas para ver o show do Padre Fábio de Melo e Padre Nilson. Isso é de grande importância e a emoção está a mil. Vim de Campina Grande com a família para ver o show e passar a virada do ano. João Pessoa está linda, uma iluminação excelente”, declarou o comerciante José Vieira.

Sou muito fã dos padres e o show está muito bom, maravilhoso. É um momento para refletir. Eu sempre vou à Missa da Luz e hoje está bom demais”, afirmou o porteiro Carlos Antônio da Silva, que foi com a família.

Assim que soube do show, a dona de casa Felina Correia decidiu que não perderia por nada. “É um show maravilhoso. Estou radiante. É a primeira vez que venho e estou animada demais”. A técnica de enfermagem Maria José da Silva aproveitou a folga para prestigiar o Natal de Luz. “A emoção é enorme. Esse show é tudo de bom. É um momento de oração também”, disse.

A dona de casa Maria Eliete Vieira disse que é fã dos padres. “Admiro muito. Um show como esse, gratuito, não poderia perder. Assim como muita gente que está aqui, reuni a família para esse momento. A programação de Natal está muito boa, a cidade está linda e tem muita segurança por aqui”, observou.

Para a professora Maria José Basílio, valeu a pena vir para João Pessoa. “Moro em Juripiranga e vim especialmente para o show. Vimos na tevê que teria esse Natal de Luz, essa lindeza. Estou gostando muito”, afirmou.