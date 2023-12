Cícero Agra, diretor da Associação Brasileira de Pirotecnia (Assobrapi) na Paraíba, expressou preocupações sobre a indústria de fogos de artifício em uma entrevista à Rádio Campina FM nesta sexta-feira (29). Ele destacou os desafios enfrentados pelos comerciantes de fogos de artifício em Campina Grande, incluindo a falta de um local adequado para a venda e a recente proibição do Ministério Público.

Agra criticou a postura do Ministério Público, alegando que a instituição não consultou especialistas no setor antes de emitir recomendações para coibir o uso de fogos de artifício. Segundo ele, essas ações apenas prejudicam ainda mais a categoria.

Ele também esclareceu a diferença entre os tipos de fogos de artifício usados durante o São João e o Réveillon. Enquanto o São João vê o uso de fogos de artifício terrestres, o Réveillon é marcado por shows pirotécnicos realizados por profissionais especializados ou empresas do setor.

Agra lamentou a falta de diálogo com o Ministério Público, afirmando que suas tentativas de contato ao longo do ano foram em grande parte ignoradas. “Ao longo do ano, procuro o Ministério Público, e com raras exceções nos quatro estados onde eu atuo, eu encontro a porta fechada”, declarou.

Ele questionou por que o Ministério Público consulta especialistas em outras áreas, como saúde e engenharia, mas não faz o mesmo quando se trata de pirotecnia.

Agra argumentou ainda que o cerceamento da pirotecnia pelo Ministério Público na última década foi baseado apenas em considerações. “O Ministério Público nos últimos 10 anos, caça, persegue a pirotecnia baseado em suposições, em considerações. É tanto que as recomendações são todas em cima de ‘considerando’. Não escuta o setor”, concluiu.