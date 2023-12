Ano Novo: veja o que abre e o que fecha em Campina Grande

Campina Grande se prepara para a chegada do ano de 2024 com ajustes nos horários de diversos estabelecimentos. Confira as informações sobre o funcionamento de bancos, shoppings, comércio, repartições públicas e outros serviços:

Bancos:

O último dia útil para atendimento presencial ao público foi na quinta-feira (28).

Na sexta-feira (29), as agências bancárias na Paraíba não abrirão.

No dia 1º de janeiro, feriado nacional, os bancos estarão fechados.

O atendimento presencial ao público será retomado no dia 2 de janeiro.

Shoppings:

Partage Shopping: No dia 31, lojas e praça de alimentação funcionarão das 10h às 18h, áreas de lazer das 11h às 18h, e o cinema de acordo com as sessões. No dia 1º, o shopping estará fechado.

Shopping Luíza Motta: Funcionamento normal no dia 31, das 11h às 18h, e fechado no dia 1º.

Cirne Center: Fechado nos dias 31 e 1º.

Design Mall: Funcionará das 12h às 18h no dia 31 e estará fechado no dia 1º.

Comércio:

Estabelecimentos comerciais não abrirão no dia 1º de janeiro, feriado. Nos dias 30 e 31, fica a critério dos comerciantes abrir ou não.

Repartições Públicas:

Nos dias 31 e 1º, as repartições públicas não terão expediente. Serviços essenciais, como limpeza urbana, mobilidade urbana, urgência, emergência em hospitais e SAMU, estarão em funcionamento.

Ônibus:

A STTP preparou um esquema especial de circulação de ônibus do transporte público de Campina Grande da madrugada do domingo (31) para a segunda-feira (1º). Ônibus funcionarão das 6h às 20h (exceto linhas 245 e 092, com última saída às 20h30 do Partage Shopping).

Justiça:

A Justiça Federal da Paraíba estará em regime de plantão até 6 de janeiro, atendendo apenas processos e ações que exijam urgência.

Correios:

Agências dos Correios fechadas nos dias 31 e 1º. Atendimento será retomado no dia 2. Central de Atendimento disponível de forma automatizada.

Parque da Criança:

Funcionamento normal entre os dias 30 de dezembro e 1º de janeiro.

A população é orientada a verificar os horários de funcionamento específicos de cada estabelecimento e serviço, garantindo uma transição tranquila para o ano novo.