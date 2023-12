Prefeitura campinense assina Termo de Adesão da Lei Aldir Blanc

A Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura (Secult), deu mais um passo para a captação dos recursos da Política Nacional Aldir Blanc, no valor de R$ 2.750.808,24. O secretário de Cultura, Ronaldo Cunha Lima Filho, assinou nesta quinta-feira, 28, o Termo de Adesão da PNAB, cumprindo com o calendário estabelecido.

O Plano de Ação da PNAB em Campina Grande foi aprovado no início do mês sem precisar de nenhuma alteração, tendo como metas principais: o fomento cultural; obras, reformas e aquisição de bens culturais; subsídio e manutenção de espaços e organizações culturais e implementação da Política Nacional de Cultura Viva.

Com a assinatura do Plano de Adesão da PNAB, Campina Grande, através da Secretaria de Cultura, segue para um novo passo, que é a discussão com a classe artística da Rainha da Borborema, bem como o Conselho Municipal de Políticas Culturais, sobre o Plano Anual de Aplicação de Recursos (PAAR).