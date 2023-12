No quadro ‘Sou do Campo’, do programa Conexão Caturité, o engenheiro agrônomo Fábio Agra Medeiros falou sobre o uso da ureia na alimentação animal.

A ureia é obtida industrialmente por meio da síntese da amônia com o gás carbônico. Existe a ureia usada na pecuária e a que é usada como fertilizante.

Várias são as vantagens da ureia na pecuária. É preciso observar bem as recomendações de uso da ureia.

