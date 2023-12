A Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Campina Grande prestou uma homenagem na noite desta quinta-feira (27) ao tribuno e jurista Vital do Rêgo, que ganhou um espaço na Galeria Rui Barbosa, ao lado dos advogados José Araújo Agra, Raimundo Asfora e Ronaldo Cunha Lima. A solenidade foi na sede da entidade e contou com a presença de advogados campinenses e familiares dos homenageados.

O ato marcou também os 32 anos de fundação da Subseção de Campina Grande e foi iniciado com uma solenidade especial, no auditório Ernani Uchoa, com a entrega da “Comenda Vital do Rêgo” ao renomado advogado Leidson Meira e Farias, de 90 anos de idade, mais de 60 deles dedicados à advocacia.

Também foi lançado o Projeto Memória, com a inauguração da Galeria Rui Barbosa, onde foram homenageados os advogados José Araújo Agra, Raimundo Asfora, Ronaldo Cunha Lima e Vital do Rêgo, “tendo em vista suas contribuições para o Direito, em âmbitos municipal, estadual e nacional”, destacou a OAB.

Além de Veneziano, participaram da homenagem a sua esposa Ana Claudia; a sua irmã, Rachel Gondim Vital do Rêgo Freire, seu esposo Sávio e suas filhas Pamela e Sara; e o Desembargador Ricardo Vital. Rossandro Agra representou a família do advogado José Agra; Sheyner Asfora representou a família de Raimundo Asfora; e o ex-senador Cássio Cunha Lima a família de Ronaldo Cunha Lima.

Em sua fala, Veneziano destacou a vida e a dedicação de Vital do Rêgo ao Direito e à OAB, lembrando gestos como o de ter construído a sede da OAB Paraíba com recursos oriundos de seus honorários advocatícios. Os outros homenageados também destacaram histórias que marcaram a vida do tribuno, considerado por todos como um “professor” para os advogados e “referência” para as atuais e futuras gerações de advogados.