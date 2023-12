Jornalistas visitam obras do Parque Evaldo Cruz em Campina

Sob o comando do prefeito Bruno Cunha Lima e com o acompanhamento de secretários e equipes técnicas da Prefeitura de Campina Grande, um grupo de jornalistas visitou, na manhã desta quinta-feira, 28, algumas das principais obras pra executadas pelo governo municipal.

A primeira parada foi no Parque Evaldo Cruz, onde seguem aceleradas as obras de interligação com o Parque do Povo.

“Estamos tendo a oportunidade de mostrar essa intervenção histórica e muito esperada pelos campinenses. Grandes obras foram feitas, ao longo do tempo, mas uma permanecia no imaginário popular, que era a interligação do Parque do Povo ao Açude Novo. Estamos transformando isso em realidade, com a revitalização completa do Parque Evaldo Cruz, que vai permitir que a população desfrute de um ambiente não só para o lazer, mas também para a prática de exercícios”, destacou o prefeito.

O projeto de revitalização do Parque do Açude Novo conta com novas estruturas, como quadras poliesportivas, ciclovia, pista de skate e de cooper, playground, espaço pet, quiosques, estacionamento, lojas e banheiros com acessibilidade.

Com prazo de execução de 18 meses e orçada em mais de R$ 30 milhões, a obra conta com diversas frentes de serviço. A fundação do viaduto já foi iniciada, com a concretagem das peças pré-moldadas em andamento, além da construção do pátio de evento e recuperação do obelisco.

“Essa obra foi pensada pela gestão, para devolver um espaço completo para toda a população campinense desfrutar, não só no período do São João, mas durante todo o ano”, explicou Joab Machado, secretário de Obras.

Em entrevista concedida à imprensa, Bruno Cunha Lima destacou a importância do espaço para os eventos que são realizados ao longo do ano e a potencialidade que a cidade tem para atrair ainda mais turistas, com mais um ponto turístico, que vai movimentar os setores hoteleiro, de bares e restaurantes.

“Durante os períodos de eventos, como a Consciência Cristã, no carnaval, O Maior São João do Mundo, em junho e no final de ano, com o Natal Iluminado; com certeza, esse local terá uma grande contribuição para Campina, que já tem um potencial turístico e de eventos muito grande. E nos estamos trabalhando para que ela cresça ainda mais e com uma infraestrutura cada vez melhor”, assegurou Bruno.

Depois de ouvirem detalhes sobre a atual fase da obra do Açude Novo, o grupo seguiu com o prefeito para visitar as obras das ruas Saturnino de Brito, no Catolé; Lino Gomes, no Santo Antônio; e a avenida Félix Araújo, no Jardim Tavares. Diversos secretários e membros da gestão municipal também acompanharam a visita.