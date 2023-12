Empregos formais cresceram 47,5% na Paraíba em novembro

Pelo quinto mês consecutivo, o mercado de trabalho da Paraíba mantém saldo positivo na geração de emprego com carteira assinada. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgados nesta quinta-feira (28), mostram que foram admitidos 16.477 trabalhadores contra 12.820 desligamentos, resultando em um saldo positivo de 3.657 postos formais.

Sobre novembro do ano passado, quando foi gerado um saldo de 2.478 vagas, o saldo de empregos na Paraíba em novembro deste ano (3.657) teve expansão de 47,57%, um crescimento de 1.179 postos.

Quatro dos cinco setores tiveram saldo positivo em novembro no Estado da Paraíba, sendo o setor de serviços o destaque com saldo de 1.969 vagas, seguido logo atrás pelo comércio com 1.226 vagas.

Mais atrás veio o saldo da construção (389 vagas) e em quarto lugar o da indústria (129). Já o setor da agropecuária foi o único que teve saldo negativo em novembro de 56 postos.

No acumulado de janeiro a novembro, a Paraíba gerou um saldo de 20.806 postos de empregos, resultado da diferença de 186.835 empregos criados contra 166.029 desligamentos.

Atualmente, a Paraíba tem um estoque, incluindo os cinco setores (serviços, comércio, indústria e agropecuária) de 471.120 empregos, alta de 4,62% sobre os 11 meses do ano passado.

A região Nordeste apresentou segundo saldo positivo de novembro (32.589 postos), ficando atrás da região Sudeste (73.367 postos).

As outras três regiões vieram depois: Sul (26.313); Norte (4.605), enquanto Centro-Oeste registrou saldo negativo de 5.281.

Em novembro, o país fechou o mês com um saldo de 130.097 vagas formais de trabalho. No período, houve 1.866 milhão de admissões e 1.736 milhão de desligamentos.