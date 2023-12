Custo da cesta básica regional em Campina Grande tem redução

O Procon de Campina Grande (Procon-CG) divulgou nesta quinta-feira, 28, a Pesquisa de Preços da Cesta Básica Regional deste mês de dezembro. De acordo com o estudo, o custo total da cesta básica na Rainha da Borborema é de R$ 777,94. Esse valor apresenta um recuo de 11% em relação ao último mês de julho, quando custava R$ 871,81, ou seja, R$ 93,87 a mais no bolso do consumidor.

O estudo do Procon-CG sobre o valor da cesta básica aponta também o percentual que esse montante pode incidir sobre a renda do consumidor que recebe um salário-mínimo, que é de 58,93% neste mês.

Com isso, “a participação do custo da Cesta Básica Regional no rendimento de um indivíduo que recebe um salário-mínimo de R$ 1.320,00 corresponde a aproximadamente 58,93% no mês de dezembro de 2023, o que implica em 41,07% do seu rendimento restante voltado para outras despesas básicas como água, luz, energia, internet e dentre outras”.

A pesquisa de preços da Cesta Básica Regional de Campina Grande foi realizada na semana passada, nos dias 19 e 20 (terça e quarta-feira), em 10 mercadinhos, supermercados de médio e grande porte mais procurados pelos consumidores campinenses, a partir de 48 produtos que estão relacionados em cinco grupos: Carnes e derivados; Farináceos; Higiene e limpeza; Temperos e Hortifruti.

Os preços dos produtos da pesquisa do Procon Municipal são coletados pessoalmente em lojas físicas da cidade, adotando o menor preço de cada item como referência para coleta nos estabelecimentos escolhidos, garantindo assim uma melhor precisão no preço praticado nos produtos por estabelecimento. Para conferir detalhes do estudo, basta acessar: https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/pesquisa-de-preco/2023/