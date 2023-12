Confira os nomes dos ganhadores do sorteio do Natal Premiado da CDL

Imagina a sensação de ganhar uma moto 0km na última semana do ano? Essa foi a sensação vivida por cinco consumidores que compraram no comércio de Campina Grande no mês de dezembro e participaram da campanha Natal Premiado, promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Campina Grande (CDL – CG).

O sorteio aconteceu na tarde desta quinta-feira, 28 de dezembro, no Calçadão da Cardoso Vieira, com show da cantora Tharsilla Barros e transmissão ao vivo pelo Youtube.

Além das motos, foram sorteadas 05 Smart TV´s de 55 polegadas também para consumidores, 10 vales-compras de R$1.000,00 para os vendedores e 03 vouchers de R$5.000,00 para os lojistas participantes da campanha.

A estimativa é de que cerca de um milhão e duzentos mil cupons tenham sido distribuídos nos mais de 450 estabelecimentos comerciais participantes da ação promocional realizada de 01 a 24 de dezembro com o objetivo de incentivar as vendas no comércio local durante a época mais aguardada pelo varejo nacional.

Quem teve direito de participar do sorteio? – Consumidores que realizaram compras a partir de R$50 nas lojas participantes, preencheram corretamente o cupom e fizeram o depósito em uma das urnas distribuídas em vários pontos da cidade, vendedores e lojistas das lojas cadastrada.

Patrocínio – O Natal Premiado é uma realização da CDL Campina Grande com o patrocínio da REDE, Sebrae, Fecomércio, Banco do Nordeste, Armazém Paraíba, Prefeitura de Campina Grande e Novo Rumo Honda.

Confira os nomes dos ganhadores:

Premiação – consumidores

1º Prêmio: 01 Smart tv – 55 polegadas

Ganhador: Hosana Tamara S. Silva Lopes

Bairro: Cruzeiro

Loja onde comprou: Bom que Só Dinamérica

2º Prêmio: 01 Smart tv – 55 polegadas

Ganhador: Antônio Marcolino de Vasconcelos

Bairro: Santa Cruz

Loja onde comprou: Bom Que Só Dinamérica

3º Prêmio: 01 Smart tv – 55 polegadas

Ganhador: Adeildo dos Santos Meira

Bairro: Ligeiro – Queimadas

Loja onde comprou: Óticas Rocha

4º Prêmio: 01 Smart tv – 55 polegadas

Ganhador: Thayse Nunes da Silva

Bairro: Pedregal

Loja onde comprou: Bom que Só

5º Prêmio: 01 Smart tv – 55 polegadas

Ganhador: Josefa Maria Santos

Bairro: Catolé

Loja onde comprou: Magazine Luiza

6º Prêmio: 01 moto Honda start 0km

Ganhador: Marcos Evangelista Gomes de Almeida

Bairro: Jardim Paulistano

Loja onde comprou: Pra Casa Móveis

7º Prêmio: 01 moto Honda start 0km

Ganhador: Fernanda N.C. de Sousa

Bairro: Bodocongó

Loja onde comprou: Clima Sublime

8º Prêmio: 01 moto Honda start 0km

Ganhador: Maria Leônia Martins da Silva

Bairro: Três Irmãs

Loja onde comprou: Bom que Só

9º Prêmio: 01 moto Honda start 0km

Ganhador: Maria Zenilda Duarte

Bairro: Estação Velha

Loja onde comprou: Lojas Bugary

10º Prêmio: 01 moto Honda start 0km

Ganhador: Raffaela Morais

Bairro: Cruzeiro

Loja onde comprou: Bom que Só

Premiação vendedores

1º prêmio: Vale-compras de R$1.000,00

Ganhador: Giliard Santos

Loja: Bom que Só

2º prêmio: Vale-compras de R$1.000,00

Ganhador: Dayane

Loja: Bom que Só

3º prêmio: Vale-compras de R$1.000,00

Ganhador: Carol

Loja: Ótica Rocha

4º prêmio: Vale-compras de R$1.000,00

Ganhador: Thiago Lima

Loja: Bom que Só

5º prêmio: Vale-compras de R$1.000,00

Ganhador: Márcia

Loja: Magazine Luiza

6º prêmio: Vale-compras de R$1.000,00

Ganhador: Romélia

Loja: Pra Casa Móveis

7º prêmio: Vale-compras de R$1.000,00

Ganhador: Matheus

Loja: Clima Sublime

8º prêmio: Vale-compras de R$1.000,00

Ganhador: Cassandra

Loja: Bom que Só

9º prêmio: Vale-compras de R$1.000,00

Ganhador: Ivan

Loja: Bugary

10º prêmio: Vale-compras de R$1.000,00

Ganhador: Célio

Loja: Bom que Só

Premiação – Lojistas: Voucher de R$5.000,00

1º prêmio: Vale-compras de R$5.000,00

Loja: Lojas Talismã

2º prêmio: Vale-compras de R$1.000,00

Loja: Armazém Paraíba – Rua João Pessoa

3º prêmio: Vale-compras de R$1.000,00

Loja: Líder Auto Peças