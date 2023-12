Cães e gatos que estavam na granja do padre Egídio são doados

A Justiça da Paraíba determinou a doação de cerca de 30 animais que estavam na granja do padre Egídio de Carvalho, ex-diretor do hospital Padre Zé, atualmente sob investigação por suspeita de desvio de recursos que podem chegar a R$ 140 milhões.

Os animais, entre eles 13 cachorros da raça Spitz Alemão, foram retirados da propriedade no município do Conde no dia 7 de dezembro.

O advogado do padre, Rawlinson Ferraz, confirmou que solicitou a doação de aproximadamente 20 cachorros e 10 gatos ao Ministério Público da Paraíba, alegando a impossibilidade de arcar com as despesas dos animais. Com a ausência de parentes na região de João Pessoa para assumir a tutela, a defesa justificou a necessidade da doação.

Os animais vinham sendo acompanhados por um veterinário após a prisão do padre em novembro, mas, segundo o advogado, a continuidade dos cuidados não seria possível.

A ação conjunta do Gaeco/MPPB e da defesa resultou na escolha de uma ONG de proteção animal para receber os animais e encaminhá-los a tutores com condições financeiras para seu cuidado.

*com informações da TV Cabo Branco