Após incêndio em bar em Campina, Bombeiros orientam sobre combate e prevenção

Um princípio de incêndio foi registrado na última semana em um bar, localizado na Avenida Severino Cruz, às margens do açude velho, em Campina Grande.

O acidente, ocorrido na cozinha de delivery, provocou um susto em quem estava no local e lembrou da importância de ter o apoio de profissionais especializados para combater as chamas.

Pensando nisso, a equipe de reportagem do Jornal da Manhã (Caturité FM) conversou com bombeiros para entender as ações preventivas e combativas nos incêndios.

O Capitão Eliúde Bruno, Subcomandante do Segundo Batalhão de Bombeiros Militar, explicou a diferença entre princípio de incêndio e incêndio e falou sobre o caso do bar.

– Existem duas formas de um incêndio ser apagado. No princípio de incêndio exige a atenção da brigada de incêndio geralmente presente nos estabelecimentos e a segunda, quando há um incêndio de grandes proporções é preciso acionar o corpo de bombeiros. Nesse caso o princípio de incêndio foi controlado. Havia extintor, material e essa é a função da brigada – explicou.

Já o Tenente Valdir Fernandes da Silva, do Segundo Comando Regional de Bombeiros Militar deu dicas para combater incêndios e destacou o trabalho dos bombeiros.

– Em ocorrências de incêndio o mais importante é manter a calma e acionar o corpo de bombeiros o mais rápido possível, pois quanto mais rápido houver o deslocamento menos danos. Os extintores são para princípios de incêndio, se ele já tiver tomado proporções maiores não adianta utilizar. O corpo de bombeiros pode ser acionado através do número 193 – frisou.