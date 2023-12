Mobilidade urbana: novas avenidas serão abertas em Campina Grande

A Secretaria de Planejamento de Campina Grande está trabalhando na interligação e abertura de vias para duas avenidas na cidade: a Plínio Lemos e a Félix Araújo.

Essas novas ações voltadas à mobilidade urbana do município já estão com os seus projetos prontos e devem ter as obras iniciadas no próximo ano, foi o que revelou em entrevista à Rádio Caturité FM, nesta quarta-feira (27), o secretário da pasta, Félix Araújo Neto.

Segundo ele, as avenidas vão interligar bairros importantes de Campina, melhorando o fluxo de veículos e a segurança dos pedestres.

– As avenidas Félix Araújo e Plínio Lemos vão trazer mais mobilidade urbana e humana para Campina Grande. A primeira vai interligar a Floriano Peixoto com o mercado das Malvinas e a outra interliga a avenida Santo Antônio, pela frente do Colégio Assis Chateaubriand. A ideia é ligar a zona leste, no bairro José Pinheiro, até a Manoel Tavares – explicou.