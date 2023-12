Governo Federal reconhece emergência por estiagem em cidades da Paraíba

Em meio a uma das piores estiagens já registradas, ao menos 19 cidades da Paraíba tiveram sua situação de emergência reconhecida pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), através da Defesa Civil Nacional.

O anúncio foi formalizado por meio de uma portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) na terça-feira (26), elevando para 52 o número de municípios paraibanos em estado crítico devido à falta de chuvas.

Cidades como Patos, localizada no Sertão da Paraíba, e Areia, situada no Brejo paraibano, encontram-se entre as mais afetadas pela escassez de chuvas, e estão entre as que tiveram a situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal.

A crise hídrica tem gerado impactos severos, levando a população a enfrentar dificuldades no acesso à água potável e na manutenção de atividades cotidianas.

A portaria emitida pelo MIDR permite que os municípios listados solicitem recursos federais para atendimento à população afetada pela estiagem.

Esses recursos são essenciais para a compra de água, aluguel de caminhões-pipa e distribuição de cestas básicas, visando amenizar os efeitos da crise.

O pedido de recursos deve ser feito por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), sendo avaliado pela equipe técnica da Defesa Civil Nacional. Após a aprovação, uma nova portaria será publicada no DOU com o valor a ser liberado para cada município.

Cidades em situação de emergência reconhecida pelo MDR

Areia

Assunção

Barra de São Miguel

Bom Jesus

Congo

Coxixola

Cubati

Jericó

Joca Claudino

Maturéia

Montadas

Parari

Patos

Pedra Lavrada

São Bentinho

São Bento

São José do Sabugi

Serra Branca

Triunfo

*com informações da TV Cabo Branco