Durante balanço das ações realizadas pela Secretaria de Planejamento de Campina Grande, o gestor da pasta, Félix Araújo Neto, destacou obras que foram, para ele, grandes conquistas e motivo de orgulho no ano de 2023.

Em entrevista à Rádio Caturité FM, ele disse que a revitalização do Açude Novo, com a construção do parque Evaldo Cruz, foi o case de sucesso, pois era uma demanda antiga que agora se tornou real.

– Avançamos muito em planejamento e entrega de obras, tanto mais simples, como praças, como obras mais arrojadas como a revitalização do Açude Novo. Hoje o Parque Evaldo Cruz é uma realidade – apontou.

Félix também fez projeções para o próximo ano citando outras obras de mobilidade urbana que serão feitas na cidade e alguns desafios que precisam ser vencidos como a regularização fundiária e a duplicação da Avenida Francisco Lopes de Almeida.